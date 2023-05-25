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    首頁　>　社會

    男子偽造證件申請信用卡盜刷百萬 11家銀行渾然不知

    29歲劉姓男子涉嫌冒用被害人名義向11間銀行申辦信用卡、電子支付，再盜刷購買遊戲點數、虛擬貨幣。 （記者鄭景議翻攝）

    29歲劉姓男子涉嫌冒用被害人名義向11間銀行申辦信用卡、電子支付，再盜刷購買遊戲點數、虛擬貨幣。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/05/25 17:11

    〔記者鄭景議／台北報導〕29歲劉姓男子透過外洩的個資，取得某名李姓男子的身分證、健保卡圖檔，他把李男照片換成自己的的照片後，向11家銀行申請信用卡及電子支付等，全數申請成功後，涉嫌拿去購買遊戲點數、虛擬貨幣等，李男發現後報警，刑事局偵九大隊逮捕劉男及共犯賴男，查出不法所得110萬餘元，依刑法偽造文書及詐欺罪解送新北地檢署偵辦，其中劉男經檢方向法院聲請羈押獲准。

    據了解，李姓男子在國外工作，很少回台灣，今年一月某日起卻陸續接到多家銀行帳單通知，要求儘速繳交積欠的信用卡費及貸款，李男因為長年旅居國外，並未申辦相關信用卡及貸款，更不可能在台灣消費，突然接獲大量帳單一頭霧水，趕忙向各個銀行確認。

    經各家銀行核對發現，這些信用卡與貸款，確實是使用李姓男子的身分證與健保卡申辦，但是證件上的照片卻被換成了另一名不知名男子，發覺事有蹊蹺，李男與相關銀行立即至警察機關報案。

    刑事警察局接獲報案全力追查，發現李男的身分證及健保卡圖檔因不明原因外洩，劉姓男子過李姓被害人遭外洩個資偽造證件，並冒用被害人名義向11間銀行申辦帳戶、信用卡、貸款及電子支付，經清查多達25筆；劉男利用這些支付工具於網路盜刷消費，包括購買遊戲幣、虛擬貨幣及3C產品等再加以變現，總計不法獲利高達110萬餘元。

    刑事警察局偵九大隊與新北市政府警察局新莊分局共組專案小組，今年4月24日持拘票及搜索票同步行動，在新北市樹林區拘提劉、賴等2名犯嫌到案，並當場查扣作案用的手機、SIM卡及筆記型電腦等贓證物，詢後依刑法偽造文書及詐欺罪解送新北地檢署偵辦。

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