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    吃飯皇帝大！法國男吃午餐不顧及身旁暴亂 遭網友戲稱「三明治人」

    近期法國發生暴亂，卻有一名男子身處暴亂場面中，悠閒吃著午餐。（翻攝自推特）

    近期法國發生暴亂，卻有一名男子身處暴亂場面中，悠閒吃著午餐。（翻攝自推特）

    2023/07/01 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕近期法國因發生年輕人拒絕警察攔檢遭員警開槍打死的慘案，因此各地暴怒民眾上街表達心聲卻轉變成暴亂，但昨（30）日在推特有網友發佈一段影片，當中有一名男子正在悠閒享用自己手上的三明治，身旁卻有一堆警察正在處理暴亂場面，被網友戲稱為三明治人。

    據《推特 》文章表示，影片中大批警方正在處理暴亂場面，且身旁還有火堆正在燃燒冒著黑煙，而卻有一名帶帽男子坐在一旁的長凳上悠閒吃著手上的三明治，絲毫不在乎自己的安全及旁邊的混亂場面。

    該影片在當地被網友轉載分享，被網上戲稱為「三明治人」，並紛紛在底下留言自己的看法，「絕不讓騷亂影響自己的用餐」、「午餐是一天中最重要的一餐」、「三明治大於暴亂...」、「當你只有半小時的午餐時間，就會這樣」。

    近期法國發生暴亂，卻有一名男子身處暴亂場面中，悠閒吃著午餐。（翻攝自推特）

    近期法國發生暴亂，卻有一名男子身處暴亂場面中，悠閒吃著午餐。（翻攝自推特）

    男子正前方還有正在燃燒冒黑煙的火堆，卻依然淡定的吃著三明治。（翻攝自推特）

    男子正前方還有正在燃燒冒黑煙的火堆，卻依然淡定的吃著三明治。（翻攝自推特）

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