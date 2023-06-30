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    打冰球兼當間諜 俄羅斯職業球員在波蘭被捕

    波蘭本月11日以間諜罪名逮捕一名俄羅斯公民，並於今日公布案情。圖為華沙的俄羅斯大使館。（路透）

    波蘭本月11日以間諜罪名逮捕一名俄羅斯公民，並於今日公布案情。圖為華沙的俄羅斯大使館。（路透）

    2023/06/30 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭檢察官今（30）日宣布，一名效力於波蘭冰球職業聯賽的俄羅斯球員因間諜罪名被捕，他是第14名被波蘭情報單位國內安全局（ABW）抓獲的俄羅斯間諜嫌疑人士。

    綜合英國廣播公司（BBC）、《路透》、《法新社》報導，波蘭檢察單位在聲明中表示，這名效力波蘭甲級聯賽（Polish 1. Liga）的球員本月11日在波蘭西里西亞地區（Silesia）被捕，但聲明中並沒有公開他的身分。

    而根據俄羅斯官媒公佈的資訊，這名被捕男子名為謝爾蓋耶夫（Maxim Sergeyev），他效力於波蘭西南部城市索斯諾維茨（Sosnowiec）的薩列比索斯諾維茨球會（Zaglebie Sosnowiec）。

    波蘭檢察單位指出，這名男子執行了一些間諜活動，例如辨認波蘭的關鍵基礎設施，並收取報酬，若罪名屬實，他將面臨最高10年的徒刑。

    波蘭司法部長齊奧布羅（Zbigniew Ziobro）事後在推特上PO文：「俄羅斯間諜一個接一個落網。一名以運動員身分為掩護的間諜被捕，他曾是甲級聯賽的一名球員。」

    俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則表示，俄羅斯已要求波蘭政府針對拘留俄羅斯公民一事做出解釋。

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