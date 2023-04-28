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    澳洲老嫗失蹤疑喪命 當局急翻3000噸垃圾找屍體

    澳洲警方持續搜索昆士蘭Swanbank垃圾掩埋場，找尋失蹤老婦人遺體，圖為27日搜索現場。（擷取自澳洲昆士蘭警方推特、法新社；本報合成）

    澳洲警方持續搜索昆士蘭Swanbank垃圾掩埋場，找尋失蹤老婦人遺體，圖為27日搜索現場。（擷取自澳洲昆士蘭警方推特、法新社；本報合成）

    2023/04/28 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近期發生一起離奇失蹤案件，1名78歲老婦人3月下旬離開布里斯本家中後就再也沒返家，家屬急忙通報失蹤人口。4月初案情急轉直下，澳洲昆士蘭凶殺案偵查佐透露有證據顯示老婦人已經死亡，她的屍體就在垃圾桶內，但已被垃圾車清運載走分送至垃圾掩埋場，當局隨即封鎖掩埋場，試圖從3000噸垃圾內找出婦人遺體，不排除有謀殺的可能性。

    根據《CNN》報導，這名78歲老婦人名為特羅特（Lesley Trotter），家屬於3月下旬通報失蹤，警方一開始從她日常健走的步道開始找起，但4月初澳洲昆士蘭凶殺案偵查佐揭露，有證據顯示特羅特已經死亡，屍體就在藏垃圾桶內，但垃圾車已經進行清運。

    《CNN》指出，根據昆士蘭警方聲明，一共有23輛垃圾車會將垃圾載往垃圾轉運站，而載走婦人遺體的垃圾車僅是其中1輛而已，當成堆的垃圾到達轉運站後，會先進行壓縮，然後再分往兩處垃圾掩埋場。當局本月18日已對昆士蘭Swanbank垃圾掩埋場進行部分封鎖，開始在垃圾堆中翻找特洛特遺體及任何與案情有關的線索。

    對此，澳洲昆士蘭偵查警司馬辛厄姆（Andrew Massingham）表示，案件搜索範圍非常大，無法動用重型機械，至少有3000噸垃圾需要靠手動清查，當地警方會跟澳洲國軍一起合作，截至本月27日，搜索進度還不到13%，整個行動恐怕將耗時數週，並且不排除有謀殺的可能性。

    澳洲警方持續搜索昆士蘭Swanbank垃圾掩埋場，找尋失蹤老婦人遺體，圖為27日搜索現場。（擷取自澳洲昆士蘭警方推特）

    澳洲警方持續搜索昆士蘭Swanbank垃圾掩埋場，找尋失蹤老婦人遺體，圖為27日搜索現場。（擷取自澳洲昆士蘭警方推特）

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