澳洲老嫗失蹤疑喪命 當局急翻3000噸垃圾找屍體

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲近期發生一起離奇失蹤案件,1名78歲老婦人3月下旬離開布里斯本家中後就再也沒返家,家屬急忙通報失蹤人口。4月初案情急轉直下,澳洲昆士蘭凶殺案偵查佐透露有證據顯示老婦人已經死亡,她的屍體就在垃圾桶內,但已被垃圾車清運載走分送至垃圾掩埋場,當局隨即封鎖掩埋場,試圖從3000噸垃圾內找出婦人遺體,不排除有謀殺的可能性。

根據《CNN》報導,這名78歲老婦人名為特羅特(Lesley Trotter),家屬於3月下旬通報失蹤,警方一開始從她日常健走的步道開始找起,但4月初澳洲昆士蘭凶殺案偵查佐揭露,有證據顯示特羅特已經死亡,屍體就在藏垃圾桶內,但垃圾車已經進行清運。

《CNN》指出,根據昆士蘭警方聲明,一共有23輛垃圾車會將垃圾載往垃圾轉運站,而載走婦人遺體的垃圾車僅是其中1輛而已,當成堆的垃圾到達轉運站後,會先進行壓縮,然後再分往兩處垃圾掩埋場。當局本月18日已對昆士蘭Swanbank垃圾掩埋場進行部分封鎖,開始在垃圾堆中翻找特洛特遺體及任何與案情有關的線索。

對此,澳洲昆士蘭偵查警司馬辛厄姆(Andrew Massingham)表示,案件搜索範圍非常大,無法動用重型機械,至少有3000噸垃圾需要靠手動清查,當地警方會跟澳洲國軍一起合作,截至本月27日,搜索進度還不到13%,整個行動恐怕將耗時數週,並且不排除有謀殺的可能性。

The search for missing woman Lesley Trotter’s body has entered its seventh day, with detectives continuing to scour the Swanbank refuse site.

