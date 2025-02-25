罷免王美惠連署「死活都偽造」 領銜人：將停止二階連署

律師陳澤嘉陪同被冒名連署罷免案的鄭姓女子到嘉義地檢署提告。（記者林宜樟攝）

2025/02/25 13:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕罷免民進黨嘉義市立委王美惠的一階提議連署書，日前曾爆出有「死人連署」，今天再傳有民眾遭冒用身分連署，鄭姓市民今天由律師陳澤嘉陪同到嘉義地檢署按鈴控告連署領銜人「愛嘉聯盟」陳姓市民，涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌；陳姓市民回應，此事（指冒名連署）觸犯他的底線，將在3月4日宣布停止二階連署活動。

65歲鄭姓女子今天由陳澤嘉陪同按鈴申告，陳澤嘉說，嘉義市罷免連署「死活都偽造」，鄭姓民眾日前收到選委會寄送的確認函，但她並沒有參與連署，她回想起20多年前經朋友介紹加入某黨擔任人頭黨員，但並未繳黨費也無黨證，懷疑資料因此外洩，因而提告連署領銜人及備位領銜人，呼籲檢方與選委會調查清楚。

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鄭女說，她並沒有參與連署罷免，卻收到選委會的確認函，擔心個資遭冒用，若被詐騙集團盜用，會很擔心，因此請律師提告。

陳姓市民表示，他只負責收件，並沒有審查的能力，也不知道是怎麼回事，多送幾百份連署書，是希望中選會幫忙清查，完全沒有要冒用任何人名字的心態，有很多熱心民眾不知道怎麼搞出這些名字出來，讓他也很困擾。

陳姓市民說，此事已觸犯他的底線，一再有告知不可以造假，等中選會3月4日宣布結果後，將召開記者會，停止二階連署活動，

王美惠表示，嘉義市前幾日才發生往生者連署，現又發生冒名連署的情況，令人非常憤怒，她表示民眾個資被盜用於連署書上，這等同於詐騙集團的行為，絕對不可容忍，希望所有違法行為，都受到法律的制裁。同時，此事件也突顯了冒名連署的問題，証明了抄名冊造假的情形確實存在。

王美惠說，近日接到民眾陳情，曾提供個資給某黨派，如今擔心自己個資遭冒用，民眾也主動向地方選委會查詢，但得到的回應是，現行法規並未提供主動查核的機制，民眾只能處於被動的等待，而且選委會並不是每一份連署都會查核，這樣不僅無法防堵假冒問題，更可能縱容違法。

嘉義市選委會回應，發出給民眾的查詢單，民眾若認為不是他，會寫「否」寄回，由選委會處理；目前查詢單有4件回覆，未回覆選委會也會進行查核，若是冒名就會剔除。

鄭姓女子到嘉義地檢署提告。（記者林宜樟攝）

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