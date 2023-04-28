英組織推全球海洋生物普查 目標找出10萬新物種

英國海洋科學和保育研究所27日宣布展開一項大型計畫「海洋普查」（Ocean Census），目標在10年內辨識出10萬種未知物種。（美聯社）

2023/04/28 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕海底世界充滿未知，據科學家推測，全球有超過220萬種物種存在於海洋中，但人類目前只發現約24萬種。英國海洋科學和保育研究所（Nekton）27日宣布展開一項大型的全球計畫「海洋普查」（Ocean Census），目標在10年內辨識出10萬種未知物種，這項計畫將有助於科學家了解並保護海洋生態系統。

據《CNN》報導，過去科學家發現疑似新物種時，受到研究工具限制，通常要將物種帶回研究室才能進行研究，確認新物種的過程至少需花費一年。如今研究技術進步，科學家能在生物棲息地直接進行研究，這將有助於科學家辨識難以在陸上研究的生物。

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參與研究的加州施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）執行主任喬蒂卡（Jyotika Virmani）表示「我們正努力朝直接在水層（Water column）中對生物進行分類鑑定的目標邁進，如此一來就不用將所有東西帶回陸地。這很令人興奮，會讓事情進展得更快。」

普查計畫也將對水中DNA進行採樣，以檢測和追蹤物種。

過去科學家曾舉辦過海洋普查，該普查在2010年結束，並發現6千種潛在的新海洋物種。這次計畫將派出潛水員、潛艇和深海機器人前往海洋生物多樣性的研究熱點進行探索，研究規模更大，使用的技術更進步，目標要找出10萬種新物種。

普查計畫由英國海洋科學和保育研究所主持，並由日本非營利基金會「日本基金會」資助。研究鼓勵私人船隻和個人加入，所有蒐集到的資訊和數據供科學家、政府機關和民眾自由取得，適用於非商業用途。

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