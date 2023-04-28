為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英組織推全球海洋生物普查 目標找出10萬新物種

    英國海洋科學和保育研究所27日宣布展開一項大型計畫「海洋普查」（Ocean Census），目標在10年內辨識出10萬種未知物種。（美聯社）

    英國海洋科學和保育研究所27日宣布展開一項大型計畫「海洋普查」（Ocean Census），目標在10年內辨識出10萬種未知物種。（美聯社）

    2023/04/28 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕海底世界充滿未知，據科學家推測，全球有超過220萬種物種存在於海洋中，但人類目前只發現約24萬種。英國海洋科學和保育研究所（Nekton）27日宣布展開一項大型的全球計畫「海洋普查」（Ocean Census），目標在10年內辨識出10萬種未知物種，這項計畫將有助於科學家了解並保護海洋生態系統。

    《CNN》報導，過去科學家發現疑似新物種時，受到研究工具限制，通常要將物種帶回研究室才能進行研究，確認新物種的過程至少需花費一年。如今研究技術進步，科學家能在生物棲息地直接進行研究，這將有助於科學家辨識難以在陸上研究的生物。

    參與研究的加州施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）執行主任喬蒂卡（Jyotika Virmani）表示「我們正努力朝直接在水層（Water column）中對生物進行分類鑑定的目標邁進，如此一來就不用將所有東西帶回陸地。這很令人興奮，會讓事情進展得更快。」

    普查計畫也將對水中DNA進行採樣，以檢測和追蹤物種。

    過去科學家曾舉辦過海洋普查，該普查在2010年結束，並發現6千種潛在的新海洋物種。這次計畫將派出潛水員、潛艇和深海機器人前往海洋生物多樣性的研究熱點進行探索，研究規模更大，使用的技術更進步，目標要找出10萬種新物種。

    普查計畫由英國海洋科學和保育研究所主持，並由日本非營利基金會「日本基金會」資助。研究鼓勵私人船隻和個人加入，所有蒐集到的資訊和數據供科學家、政府機關和民眾自由取得，適用於非商業用途。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大裁員掀起副業潮！英國57％失業者拒當全職仔
    2023/04/28 08:18

    大裁員掀起副業潮！英國57％失業者拒當全職仔
    蘇丹停火協議將結束急撤536人 英外交大臣：無法確定後續航班
    2023/04/27 15:09

    蘇丹停火協議將結束急撤536人 英外交大臣：無法確定後續航班

    永慶房屋平均加薪6% 有感抗通膨
    英國周日測試緊急通知系統 副首相稱警報能「拯救生命」
    2023/04/23 23:48

    英國周日測試緊急通知系統 副首相稱警報能「拯救生命」
    智利海豚數急速減少 海洋學家：汙染、禽流感是主因
    2023/04/22 15:05

    智利海豚數急速減少 海洋學家：汙染、禽流感是主因
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播