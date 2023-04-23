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    英國周日測試緊急通知系統 副首相稱警報能「拯救生命」

    英國政府今（23日）測試緊急通知訊息系統，境內各地民眾在當地夏令時間15點收到簡訊，並伴隨著10秒的警報聲及震動。（圖擷取自推特@UK Prime Minister）

    英國政府今（23日）測試緊急通知訊息系統，境內各地民眾在當地夏令時間15點收到簡訊，並伴隨著10秒的警報聲及震動。（圖擷取自推特@UK Prime Minister）

    2023/04/23 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府今（23日）測試緊急通知訊息系統，境內各地民眾在當地夏令時間15點收到簡訊，並伴隨著10秒的警報聲及震動。英國副首相道登（Oliver Dowden）表示，此系統能夠「拯救生命」。

    BBC報導，英國民眾23日共同在夏令時間15點在手機上收到緊急通知，以及長達10秒的響亮警報聲，即使將聲音關閉也能發出警報聲，不過僅具有4G、5G功能，且系統須達特定版本以上的智慧型手機才能收到通知。

    道登表示，民眾不需在此次測試採取任何行動，過程中僅會出現訊息來指引民眾關閉手機畫面上的通知，以便能繼續正常地使用手機，而民眾也能透過手機設定，或者飛航模式來取消通知，儘管政府不建議這麼做。

    英國緊急警報網站提到，若民眾所在地附近有危害生命的事情發生，尤其是洪水、野火或恐怖襲擊等緊急情況，英國政府將會發送警報提醒當地民眾。

    不過，此緊急警報系統也引來一些團體批評。英國家暴防治組織Refuge一些成員表示，這項測試出現的聲響可能會暴露受害者隱藏電話的位置，進而危害弱勢群體的生命安全。其中一名成員提到，目前正努力敦促身處危險的女性關閉警報。

    BBC報導提到，目前世界上許多國家設立緊急警報系統，包括日本、荷蘭和美國，日本稱警報系統在災害中挽救了無數生命，美國則允許總統直接向民眾發送警報訊息。

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