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    俄軍大規模空襲烏克蘭多地 至少5人喪生

    俄軍28日凌晨大規模空襲烏國多個地區，從基輔到烏克蘭中部、南部等大範圍區域，已知至少有5人死亡。烏曼1棟建築在遇襲後起火燃燒。（路透）

    俄軍28日凌晨大規模空襲烏國多個地區，從基輔到烏克蘭中部、南部等大範圍區域，已知至少有5人死亡。烏曼1棟建築在遇襲後起火燃燒。（路透）

    2023/04/28 16:17

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭尚未停歇，據烏克蘭媒體和官員表示，俄軍28日凌晨開始以飛彈及無人機大規模空襲烏國多個地區，從基輔到烏克蘭中部、南部等大範圍區域，已知至少有5人死亡。

    根據《路透》報導，援引自烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）指出，在午夜過後烏國中部的第聶伯羅（Dnipro）、克列緬丘格市（Kremenchuk）和波塔瓦州（Poltava）以及南部的尼古拉耶夫州（Mykolaiv）等地區相繼傳出爆炸聲響。

    第聶伯羅市長菲拉托夫（Borys Filatov）在Telegram表示，3人受傷、2人因飛彈襲擊喪生，分別是1名年輕女性、1名3歲兒童，還擊中1棟房屋。

    切爾卡瑟州（Cherkasy）軍事行政負責人塔布雷茨（Ihor Taburets）說，在烏曼市中心有1棟公寓大樓被飛彈擊中，造成3死、8傷。推特「基輔獨立報」今（28日）發文，並附上1段影片，內容提及中部切爾卡瑟州（Cherkasy）城鎮烏曼（Uman）1棟建築起火燃燒，畫面可見煙霧瀰漫，瓦礫散落地面。

    首都基輔遭俄軍空襲後，全國各地相繼傳出爆炸事件並響起空襲警報，目前已知基輔烏克拉因卡（krayinka）鎮有2人受傷；基輔市軍事管理部門表示，防空部隊已擊落11枚飛彈、2架無人機。

    在這一波攻擊前1天，克里姆林宮才表示歡迎任何能讓這場衝突更接近結束行動，即中國領導人習近平與烏克蘭總統澤倫斯基於26日通話，此為俄羅斯自入侵烏克蘭1多年以來，中國與烏克蘭雙邊領袖首次對談，對此克宮則回應，仍需完成在烏國的「特殊軍事行動」以捍衛俄羅斯。

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