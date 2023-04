俄軍大規模空襲烏克蘭多地 至少5人喪生

2023/04/28 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭尚未停歇,據烏克蘭媒體和官員表示,俄軍28日凌晨開始以飛彈及無人機大規模空襲烏國多個地區,從基輔到烏克蘭中部、南部等大範圍區域,已知至少有5人死亡。

根據《路透》報導,援引自烏克蘭國際傳真社(Interfax Ukraine)指出,在午夜過後烏國中部的第聶伯羅(Dnipro)、克列緬丘格市(Kremenchuk)和波塔瓦州(Poltava)以及南部的尼古拉耶夫州(Mykolaiv)等地區相繼傳出爆炸聲響。

第聶伯羅市長菲拉托夫(Borys Filatov)在Telegram表示,3人受傷、2人因飛彈襲擊喪生,分別是1名年輕女性、1名3歲兒童,還擊中1棟房屋。

切爾卡瑟州(Cherkasy)軍事行政負責人塔布雷茨(Ihor Taburets)說,在烏曼市中心有1棟公寓大樓被飛彈擊中,造成3死、8傷。推特「基輔獨立報」今(28日)發文,並附上1段影片,內容提及中部切爾卡瑟州(Cherkasy)城鎮烏曼(Uman)1棟建築起火燃燒,畫面可見煙霧瀰漫,瓦礫散落地面。

首都基輔遭俄軍空襲後,全國各地相繼傳出爆炸事件並響起空襲警報,目前已知基輔烏克拉因卡(krayinka)鎮有2人受傷;基輔市軍事管理部門表示,防空部隊已擊落11枚飛彈、2架無人機。

在這一波攻擊前1天,克里姆林宮才表示歡迎任何能讓這場衝突更接近結束行動,即中國領導人習近平與烏克蘭總統澤倫斯基於26日通話,此為俄羅斯自入侵烏克蘭1多年以來,中國與烏克蘭雙邊領袖首次對談,對此克宮則回應,仍需完成在烏國的「特殊軍事行動」以捍衛俄羅斯。

⚡️Russia strikes Cherkasy Oblast overnight on April 28, injuring 5.



Russian forces attacked the city of Uman in central Cherkasy Oblast with cruise missiles in the early hours of April 28, regional governor Ihor Taburets said on Telegram.



Video: Zoya Vovk, Cherkasy Oblast… pic.twitter.com/j5yznTcCSy