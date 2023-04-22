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    不願成愛國洗腦工具 香港離職教師兩年翻漲1倍

    香港學生參加升旗典禮。（美聯社資料照）

    香港學生參加升旗典禮。（美聯社資料照）

    2023/04/22 23:35

    〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞報導，隨著香港政府推動「愛國教育」，香港教師的離職率加速上升。香港教育局數據顯示，去年9月迄今（本學年）共有3540位中小學老師在退休前離職，較前1學年增加28%，並較2020年至2021年高出1倍，在此之前，年度總人數則徘徊在1300人左右。

    報導說，在2020年中國實施港版國安法後，相關數據激增。該法要求香港提升學生的國家意識與愛國精神。北京當局認為大量學生參與2019年香港「反送中」街頭示威，是因為教育系統失敗所致。

    親北京陣營尤其對通識教育（liberal studies）不滿，該學科受英國影響，學生討論政治與社會議題，鼓勵進行批判性與廣泛角度思考。但之後該課程轉變為旨在灌輸愛國主義，以及尊重法律的「公民與社會發展科」。突然的轉變使舊課程失效，迫使老師採取接近北京的課程。

    香港學生能力國際評估中心去年5月報告說，整體的社會氛圍與教育政策的轉變是2020/2021學年，這是教師離職的主因。這是顯著變化，在此之前，工作與晉升前景則是教師離職主因。

    報告說，多變的教育政策讓在職教師承受沈重負擔，最終恐進一步加速在職教師的去職。

    香港政論家劉銳紹指出，教育部門越來越「大陸化」，教師離職因為「他們不想成為洗腦系統的一部分」。

    香港教育局將逐漸增加的教師離職率，歸因於「海外移民與個人因素」，對於新的國家教育政策是否也是因素之一，則未置一詞。

    一名40幾歲的公立小學教師說，學生固定出席升旗典禮、唱國歌並參加國家安全的問答比賽，「孩子很聰明，一旦他們了解社會變了，他們就會大聲宣稱自己愛國，最終，他們要麼將被洗腦，要麼就停止關心『自由』」。

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