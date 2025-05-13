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    機車族注意！機車上加裝「這一物」恐噴1800

    機車加裝「布套」，恐因車身顏色與行照不符遭檢舉；示意圖。（資料照）

    機車加裝「布套」，恐因車身顏色與行照不符遭檢舉；示意圖。（資料照）

    2025/05/13 21:10

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾捨不得愛車被刮傷所以在車身加裝布套，但這舉動恐將在無意間被罰1800。此法規引起大批網友討論，這才發現，仍有許多民眾不知道。對此，網友也提醒，可以將布套改為透明或與機身相同的顏色，避免違法法規。

    一名網友以「機車加布套被檢舉」為題於PTT分享，近來看到不少路邊的gogoro都有加裝布套，但同時也看到有民眾因為加了布套被檢舉。對此，原PO剛開始覺得這理由很瞎，但仔細想想發現也算合理，因為車身顏色已經和行照顏色不一樣了。

    貼文一出，引來大批網友討論，不少網友這才發現一不小心就有可能吃上罰單。不過，也有網友揶揄表示「應該是得罪鄰居」、「原來可以檢舉喔！加速加速」。但也有網友不解為什麼要加裝布套，「不懂加布套要做啥？防曬？」，也有網友表示，「加布套不如全車包膜」。

    而根據《道路交通安全規則》規定，機車申請牌照檢驗項目及基準包含「車輛型式、顏色與行照登記相符」，如果改色、加裝布套或貼紙，變更面積超過車身外觀3分之1，且與原登記顏色不同，就必須到監理站重新驗車。否則遭民眾檢舉或警方盤查，就須處900元以上、1800元以下的罰款，還須在期限內改善並回監理站重新驗車。

    不過，對此規定，原PO也提出解決方案，如果真的要加布套，可以選擇透明或是跟車身顏色一樣的素色即可。

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