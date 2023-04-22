日黑鷹直升機墜海》自衛隊第8師團長接任者青木真一：將繼承坂本雄一遺志

日本陸上自衛隊黑鷹直升機墜海，造成第8師團長坂本雄一陸將死亡，青木真一陸將出席接任儀式，表示將繼承他的遺志。圖為日本海上自衛隊搜救畫面。（法新社）

2023/04/22 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊一架黑鷹直升機於本月6日失聯，在經歷逾兩週搜尋後，官方已確認5人死亡，其中一人為第8師團長坂本雄一陸將。今（22）日接替第8師團長的青木真一陸將出席接任儀式，並表示將繼承坂本雄一的遺志。

日媒《NHK》今日報導，今年57歲的青木真一出席了第8師團長坂本雄一陸將的接任儀式。他在儀式上稱坂本雄一是一位非常誠實和認真的人，具有強烈的責任感，也是一位出色的自衛隊軍官。他也表示：「會盡我所能繼承坂本將軍的遺志。」

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青木真一1988年加入陸上自衛隊，經歷包含日本西部戰區司令部副參謀長，以及陸上自衛隊第11旅旅長。而他接任的第8師團長，是管轄熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣約5000名第8師團的領導人，是有事（有緊急狀況）之際，負責日本西南地區國防的中心指揮官。

目前自衛隊已尋獲機上6人，5人打撈上岸後已明顯身亡。除坂本雄一外，其他2人是第8師團司令部幕僚長庭田徹（一等陸佐），與同司令部的神尊皓基（3等陸佐）。防衛省則計畫打撈直升機，今日已由民間業者以10億日圓（約新台幣2億3000萬元）的價格得標打撈案，最快本月就會開展作業。

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