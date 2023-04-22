義大利羅馬高中生爭取校園生理假 通過將成歐洲第二國

近期一群羅馬高中生發起請願活動，要求政府在高中設立生理假的制度，目前議會已成立相關的提案。圖為羅馬市長維吉尼亞‧拉吉（Virginia Raggi）。（法新社）

2023/04/22 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕生理假在台灣行之有年，然而歐洲一直以來並沒有相關法律保障女性。義大利媒體報導，近期一群羅馬的學生發起請願活動，要求政府在高中設立生理假的制度，目前議會已成立相關的提案，若順利經市議會審理批准，將訂定具體政策保障該市高中生，義大利也成為歐洲第二個法律保障生理假的國家。

據《今日羅馬》報導，去（2022）年12月起，羅馬的高中生在網路上發起一系列「認識生理假」的活動，倡議在高中及學院建立生理假制度，希望提高各機構對這項主題的認識與討論。活動在網路上發酵，義大利各地都有學生支持這項活動，許多學校也在今年1月9日時發起「無聲」抗議，希望政府能聽到他們的心聲。

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活動引發熱烈迴響，隨後陸續有學校個別宣布設立生理假制度，但學生仍希望由政府規定統一且明確的制度。

目前在民主黨和學生團體間的合作下，一份關於「要求羅馬市長與地區學校辦公室就生理假展開對話」的決議案送交到市議會，一旦獲得批准，這項決議將促成生理假的具體政策普及到各高中。

歐洲普遍缺少對生理假的討論和法律保障，台灣將生理假規定納入法律已行之有年，歐洲直到去年2月才有西班牙通過相關法案，成為歐洲第一國。

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