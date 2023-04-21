浙江學霸考公務員成績第一 遭舉報辱華後不錄用

中國浙江大學一名研究所畢業生，報考當地公務員以第一名成績取得錄用資格，但他被舉報曾發表過「辱華」言論後遭到拒絕錄取。示意圖。（圖擷自微博；美聯社；本報合成）

2023/04/21 19:37

〔中央社〕據報導，浙江大學一名研究所畢業生，報考當地公務員以第一名成績取得錄用資格，但他被舉報4年前在學校論壇發表過「辱華」言論後遭到拒絕錄取。消息曝光，在中國社群引發熱議。

在中國考公務員，不但成績要達標，還要接受並通過嚴格的政治審查，否則仍擠不進窄門。

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中媒搜狐視頻今天報導，浙江省紹興市20日有網友發文稱，浙江大學有學生在報考公務員時被舉報，揭露其在校期間在學校內部論壇發表「辱華」言論。接到舉報後，中共新昌縣委組織部到浙江大學查實情況，考察組認為其「政治素質不合格」，不宜錄用為公務員。

新昌縣縣委組織部工作人員今天稱，確有此事，已經處理，目前該生已主動放棄名額。若該生不放棄名額，則會按規定做出處理。

影片顯示，浙江大學電氣工程學院研究所畢業的何姓學生，參加紹興市新昌縣鄉鎮機關工作人員一級科員考試，綜合成績第一名，並在第二關體檢獲得第二名，本已取得錄用資格。

但有人在12日打電話向新昌縣委組織部舉報，何姓學生曾在浙大內部論壇發表「辱華」言論，並稱其他學生為「支那人」，要求相關部門對其調查考核。

新昌縣委組織部隔天會同紀檢監察組組成工作小組，赴浙大與電氣工程學院黨委副書記（院長）、相關老師談話，並查閱檔案資料，查實何姓學生2019年曾在校內論壇CC98發表「辱華」言論，產生嚴重負面影響。

官方文件顯示，鑒於以上事實，考察組認為何姓學生「政治素質不合格」，不宜錄用為公務員。4月14日，何姓學生主動提出放棄公務員任用資格，17日提交了放棄聲明。

報導出爐後，「浙大學生因辱華言論被拒錄公務員」躍為中國大陸社群最熱門話題。至截稿，微博相關閱讀人次達2.4億。

絕大多數中國網友對此叫好，「幹得漂亮，就該把這種政治上不正確的人捶死」、「這種人，永不錄取！錄取了，也是投敵叛國！」、「要把這種吃飯摔碗的人清除出去」。還有網友主張政審要嚴一點，考生各大平台的帳號言論都要審過一遍，獲得多人按讚。

但也有一些網友表示，浙大當初讓何姓學生繼續就讀並發了畢業證書，顯示情節並不嚴重。如此「學霸」因言拒錄，斷其前途，出手太重了。

浙江大學2022年在中國排名第4，是浙江第一學府。

中國浙江大學一名研究所畢業生，報考當地公務員以第一名成績取得錄用資格，但他被舉報曾發表過「辱華」言論後遭到拒絕錄取。（圖擷自微博）

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