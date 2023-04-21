由偷渡客到傳媒大亨 黎智英：我一生致力於自由

香港傳媒大亨黎智英在紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」中表示，「這地方給了我自由，我一生將致力於自由。」（美聯社）

2023/04/21 19:10

〔中央社〕「這地方給了我自由，我一生將致力於自由。」由偷渡到香港再成為傳媒大亨，黎智英在紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」中訴說無悔犧牲自己，來為香港爭取民主自由的歷程。

曾於英美地等放映的「香港人：黎智英為自由奮戰」（The Hong Konger: Jimmy Lai's Extraordinary Struggle for Freedom）日起在YouTube免費放映。

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片中整合了黎智英入獄前的訪問及公開活動演說，紀錄了黎智英的一生如何與香港過去數十年的政治跌宕起伏，交織在一起。

1948年在中國大陸出生的黎智英憶述，因家境富裕成為被批鬥對象，他5、6歲時母親被送往勞改營，他學會自己爭扎求存。

他試過在火車站幫人搬行李賺錢，有天一個男人給他小費及巧克力，他很餓，忍不住轉身就吃下，覺得非常美味，他問那男人「你從哪裡來」，那男人說「香港」，他覺得香港是天堂，就此決定偷渡到香港。那時他只有12歲。

黎智英說，偷渡船抵達香港的晚上，他被帶到一間工廠，此後每天朝七晚十工作。但他很開心，因為他知道他有未來。

在英國管治下的香港，奉行大市場小政府政策，黎智英把握香港這個黃金時代發展事業。將從事製衣廠銷售員賺到的錢投資在股票市場，賺到第一桶金後便自立門戶開製衣廠，再創立佐丹奴（Giordano）服裝連鎖店，進軍大陸市場。

1989年六四天安門事件，成為黎智英人生另一個重大轉捩點。黎智英說六四事件 「就像母親在黑暗的光明中呼喚他，我的心敞開了」。他及佐丹奴高調支持學生。

當時黎智英已很富有，他說：「如果我繼續賺錢，對我沒有任何意義，但如果我投身傳媒行業，然後提供資訊，這就是選擇，選擇就是自由」。

他在1990年創立壹週刊，1995年創立蘋果日報。

在外來的壓力下，他為了保住壹傳媒集團，惟有賣掉佐丹奴。

香港在1997年主權移交後，政治環境急劇變化。2003年50萬人上街遊行反對基本法23條立法，黎智英參與其中。

2014年香港政府提出的政制改革方案未有回應港人對真普選的訴求，引發大規模雨傘運動。黎智英說，「讓我們享有自由的最寶貴東西被奪走，我們要抗爭」。雨傘運動期間他每天都到現場，與群眾一起。

短短數年後，規模更大的「反送中」運動在2019年爆發，100萬人及200萬人遊行的片段重現於此片中。黎智英說，「我們要為最後一根稻草而戰，我們要奮戰，否則我們會失去自由，失去所有。」

警民暴力衝突升級，不少抗爭者被捕，直至2020年COVID-19疫情爆發，運動遂漸平靜下來。但隨之而來的，是2020年6月30日實施的香港國安法。

在此片中，前港督彭定康說，黎智英有很多機會離開香港，可以到英國、美國或台灣，但他選擇留下，「你（黎智英）為何不畏懼？」

黎智英說：「我不會離開香港，我是其中一個麻煩製造者，我不可以製造麻煩後一走了之。」

2020年8月黎智英在家中被捕，並被警方帶返蘋果日報大樓搜查，其後獲保釋。黎智英說，「我幾可肯定我會坐牢」。

外界一直甚少知道黎智英太太對丈夫投身社會運動爭取民主的看法。在此片中，黎智英的好友、「華爾街日報」專欄作家麥格恩（William McGurn）轉述黎太的想法：「我嫁給你時我就知道這一天（被捕入獄）可能會到來，我會陪你走每一步。」

2020年12月黎智英被指違反香港國安法被捕，一直被拒保釋。迄今黎智英多次被檢控及定罪，包括被指在2020年六四期間涉煽惑他人參與未經批准集結，被判囚13個月。2022年被法院裁定違反蘋果大樓租用契約，欺詐罪成，判囚5年9個月，現正服刑。

黎智英與6名壹傳媒及蘋果日報高層被控違反香港國安法中串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，案件排期今年9月開審。

黎智英無悔自己失去自由來為香港爭取民主自由。片中最後，黎智英說：「我來到這裡（香港）時一無所有，我所有的一切就是這地方，這個地方給了我自由，我的一生都將致力於自由。」

出品此紀錄片的美國智庫阿克頓學院（Acton Institute）曾表示，希望此片可延續西方社會關注黎智英和香港的情況。

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