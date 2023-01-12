英高官見黎智英律師團 港府跳腳

香港壹傳媒集團創辦人黎智英的國安法官司，近日再次引發中英兩國齟齬，中方要求英方停止干預香港，英方則稱永遠支持人權、自由及法治。（美聯社檔案照）

2023/01/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相蘇納克的發言人十日證實，英國外交部主管印太事務的國務大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）已與壹傳媒創辦人黎智英的法律團隊會面。對此，繼港府十日呼籲英國，別干涉香港內部事務後，中國外交部駐港特派員公署十一日也發表聲明，表達強烈不滿和反對。

擁有香港籍與英國籍的黎智英，遭港府起訴「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」與「發佈煽動刊物」罪，已被收押兩年，他原欲聘請英國人權律師歐文（Tim Owen）代表出庭，案件原訂於去年十一月一日開審，但中國最高立法機構、全國人民代表大會常務委員會後來裁定，香港特首有權禁止外國律師參與國安相關審判，此案因而延至今年九月開審。

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此案罪名成立，現年七十五歲的黎智英恐在獄中度過餘生。黎的英國律師團日前致函首相蘇納克，希望在黎九月受審前進行緊急會面，商討可確保黎智英獲釋的方法。

英國首相辦公室十日證實，黎的律師團隊當天已跟屈維里安會面。英國沒有透露會面內容或結果，但強調英國外交部「向黎智英提供支援已有一段時間」，並重申英國政府一直清楚表明，香港當局必須停止針對包括黎智英在內的民主派聲音。

中英雙方又槓上

中國外交部駐港特派員公署發言人十一日斥英方干預香港法治，是非不分為嫌疑犯提供支持，是毫無底線的雙重標準鬧劇。港府則在十日深夜的回應中警告，被告若勾結外國政治力量逃避司法審判，極可能構成藐視法庭。

另據英國廣播公司（BBC）報導，人在台灣的黎智英廿八歲兒子黎崇恩表示，其父擁護我們視為理所當然、神聖不可侵犯的價值而被關押，他未曾犯下任何罪行，「把他關進大牢才是犯罪，視而不見和默不作聲才是罪行」。

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