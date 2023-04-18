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    影片曝光！波蘭PT-91主戰車 烏克蘭訓練場現蹤

    PT-91「堅韌」主戰車出現在烏克蘭訓練場。（圖擷自推特）

    PT-91「堅韌」主戰車出現在烏克蘭訓練場。（圖擷自推特）

    2023/04/18 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）先前訪烏石，承諾將會援助烏克蘭60輛波蘭製的PT-91「堅韌」主戰車（Twardy），如今推特流出一段PT-91「堅韌」主戰車出現在烏克蘭訓練場參與受訓的影片。

    推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片，影片中可以看到波蘭製的PT-91「堅韌」主戰車排成一列緩緩依序前進，「@bayraktar_1love」在推文中表示「PT-91『堅韌』主戰車縱隊，如前所述，由波蘭轉移到烏克蘭的一個訓練場。」

    波蘭總理莫拉維茨奇在2月24日造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）時，在記者會上宣布「我們很快就能夠移交我們的戰車……同樣在幾天內，我們將交付非常棒的PT-91戰車，60輛戰車將運往烏克蘭。」

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