逃離習近平暴政 中國難民尋求自由投奔美國

中國民眾為了尋求經濟機會或政治自由，逃離中共總書記暨中國國家主席習近平的高壓統治，近幾月來竟有高達4000多人選擇攜長途跋涉多國，踏上由拉丁美洲前往美國移民的危險逃亡路線。（彭博）

2023/04/17 22:47

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《華爾街日報》16日報導，中國民眾為了尋求經濟機會或政治自由，逃離中共總書記暨中國國家主席習近平的高壓統治，近幾月來竟有高達4000多人選擇長途跋涉多國，踏上拉丁美洲危險重重的逃亡路線，途中面臨與人口走私販子、強盜打交道、和險惡叢林對抗，才能自美國南方邊界進入，以尋求美國給予難民庇護。

根據報導，從去年10月美國政府新的會計年度開始，至今年2月，美國海關與邊境保護局（CBP）在西南方邊境沿線逮捕了4271位中國人，是前一年同期的12倍。

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報導引述聯合國難民署2022年年中統計，全球約有11萬6868名中國人尋求庇護，是在習近平就任前、2012年底時1萬5362人的近8倍。

在習近平統治下，中國民營部門被壓縮、被迫裁員，促使企業家出逃；還有人擔心，隨著習近平第3任期執政開始，政治高壓只會變得更讓人窒息。

中國去年在社群媒體開始流行的一個新標籤「#走線（意指長途跋涉路線）」，當時一些移民在抖音上發布了他們穿越拉丁美洲之旅的影片片段。

報導指出，光今年前3個月，就有3855位中國移民穿越連接南美洲與中美洲的「達連隘口」（Darien Gap），這是長約60英里（約96公里）的險峻地帶；相較2022年整年度僅2005人，2010至2021年間更只有376人。

報導說，選擇走上這條拉丁美洲路線的中國人通常收入、教育程度、工作技能較低，獲得美國簽證的機會渺茫。這其中，許多人在疫情期間大舉封控中失去了收入來源，或曾有過與中國政府部門交鋒的痛苦遭遇。

報導採訪到數十名正在路上、或近日透過拉丁美洲逃亡路線來到美國的中國人，包括曾在上海擔任健身教練的黃先生（30歲），從哥倫比亞外海搭上一搜擠滿人的快艇，往巴拿馬上岸，然後繼續在叢林中長途跋涉，前往美國。

黃先生去年12月在網路上看到「#走線」影片後，借了約1.3萬美元網貸，開始逃離中國的長路，包括在網路上購買偽造國外大學錄取通知書，以取得護照及拿到土耳其簽證；隨後，從土耳其伊斯坦堡飛到逃亡路線唯一允許中國人免簽入境的厄瓜多；接著，賄賂走私販，以開車載他們進入哥倫比亞，再坐計程車至海岸城鎮內科克利（Necocli），為穿越「達連隘口」做準備。

然而，穿越「達連隘口」是「走線」和偷渡美國路線中最艱難一段路，通常必須耗費數天、徒步穿越泥濘叢林和水深及胸的河流、陡峭步道，途中蚊蟲肆虐、鮮少有乾淨水源，部分路段甚至瀰漫「腐臭味」。國際移民組織（IOM）數據顯示，去年至少有36人死於「達連隘口」，但實際數字可能更高。

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