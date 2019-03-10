移民限制愈來愈多 中國人轉而尋求「長期旅外」

2019-03-10 23:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕不少中國人在經濟寬裕之後，不是已經出國，就是在準備出國的路上。香港「南華早報」10日報導，此一傾向為的是避開國家內的各種汙染、食物和醫藥安全漏洞，以及專制政府「無孔不入」的監控。不過，隨著中國政府對移民外國、資金外移嚴加控管，這些富裕的中上階級轉而尋求「長期度假」。

報導指出，中國經濟狀況中上的民眾，近年加倍努力保護自身財產，並花大把時間待在海外享受自由，例如大手筆投資海外資產，以及申請外國居住簽證等。然而，在中國政府限制下，這些中國公民的「移民夢」愈來愈難實現。因此，他們開始對一個月起跳的「旅居」模式趨之若鶩，過過當「外國人」的乾癮。

浙江省寧波市一家承辦海外旅遊和教育的公司創辦人蔡民東（Cai Mingdong，音譯）表示，中國中產階級家庭舉家移民益發困難，但他們仍嚮往比中國一級城市更多的自由、更佳的生活品質，「旅居」因而成為一種趨勢。隨著多次入境觀光簽證更易取得，以及機票價格大幅下滑，每年「旅居」海外數週至數月，不再是天方夜譚。

居住在深圳的許章樂（Xu Zhangle，音譯）和丈夫及兩個小孩，正是典型的中國中產階級家庭。他們和其他60個中國家庭一樣，在去年7月支付給旅行社5萬人民幣（約23萬台幣），在泰國北部清邁足足待上1個月，期間住在公寓內，享有交通接送，小孩去參加國際學校的夏令營等，享受宛如移民般的生活。許章樂表示，她想待上一個月或更久，「不是只去旅遊，而是想體驗遠離中國大陸的生活」。

官方性質的中國旅遊研究院指出，中國公民去年出國觀光逾1.4億次，比前一年上升13.5％，消費額達1200億美元。其中，有愈來愈多中國人待在泰國曼谷和清邁。已在曼谷買公寓的朱歐文（Owen Zhu，音譯）表示，當地的自由、文化和社區都與中國不同，空氣品質、食物和服務比中國一級城市好，價格卻更親民。他說，曼谷許多專門租給外國人的住宅，一房式公寓月租僅2至3千人民幣。

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