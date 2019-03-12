遠離中國 移民不成改「長期旅外」

2019-03-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕不少中國人在經濟寬裕後，不是已經出國，就是在準備出國的路上。香港「南華早報」十日報導，中國人鍾情移居外國，以遠離國內的環境污染、食物和醫藥安全問題，以及愈發高壓的政治氣氛。不過，隨著中國政府嚴格控管國民「出外」，包括對資金外移、移居外國設下更多限制，中產階級族群紛紛改為尋求「長期度假」。

據報導，中國中產階級近年來愈發積極保護自身財產，花大把時間待在海外，只為了享受更多自由。他們不惜投入大筆資金在海外置產，申請外國的長期居留簽證，但在中國政府阻撓下，許多人的「移民夢」最終未能實現。為了規避官方設下的「技術性障礙」，他們開始對一個月以上的「旅居」模式趨之若鶩，過過當「外國人」的乾癮。

浙江省寧波市一家承辦海外旅遊和教育的公司創辦人蔡民東（Cai Mingdong，譯音）坦言，中國中產階級舉家移民難度增加，但他們仍嚮往自由，想要擁有即使是中國一級城市也沒有的生活品質，因此旅居海外逐漸成為趨勢。隨著多次入境的觀光簽證更容易取得，以及機票價格大幅降低，每年「旅外」數週至三個月，不再是天方夜譚。

住在中國 投資也不安心

官方機構「中國旅遊研究院」指出，中國公民去年出國觀光逾一．四億次，泰國曼谷和清邁即為熱門目的地。已在曼谷置產的朱歐文（Owen Zhu，譯音）指出，清邁的空氣品質、食物和服務比中國一級城市好，價格卻更親民。許多中國人都到泰國待上一陣子，回國幾個月後再度赴泰。蔡民東則說，紐西蘭、歐洲、加拿大都是中國中產階級家庭的首選。

北京自由作家鄭楓（Zheng Feng，譯音）去年為親友在澳洲承租小型別墅，以逃離北京的空污並體驗外國生活。她坦言，雖然沒有能力投資物產或申請澳洲綠卡，但以約三萬人民幣（約十四萬台幣）在外國住一、兩個月，並非難事。來自深圳的高凱倫（Karen Gao，譯音）更直言，每年有幾個月可以呼吸良好空氣，不用面臨任何審查和網路限制，確實是最棒的選擇，「我們都對投資國內和住在國內無法安心。」

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