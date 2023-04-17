為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭國家邊防局長視察烏東戰線 稱瓦格納傭兵已被消滅

    烏克蘭國家邊防局長德內科將軍視察烏東戰線，指出目前烏東地區的瓦格納傭兵已經被消滅。（圖擷自推特）

    烏克蘭國家邊防局長德內科將軍視察烏東戰線，指出目前烏東地區的瓦格納傭兵已經被消滅。（圖擷自推特）

    2023/04/17 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方目前仍在巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰中，有消息指出，烏克蘭國家邊防局長德內科將軍視察烏東戰線時指出，目前烏東地區的瓦格納傭兵已被消滅，目前俄軍開始派出正規部隊。

    推特帳號「@small10space」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭國家邊防局長德內科視察前線，並進入萊曼和巴赫穆特前線的戰壕與指揮所，「@small10space」在推文中表示「德內科表示瓦格納在我們的地區結束了，他們現在開始派出正規部隊。」

    烏俄兩軍目前在巴赫姆特仍處於膠著狀態，俄軍在巴赫姆特區域損失慘重，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）14日發文表示，目前最理想的選項是宣布特別軍事行動結束，告訴所有人俄羅斯已取得計劃中的結果，呼籲俄國總統普廷出面宣布停止戰爭，在已占領的領土上站穩腳步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白俄羅斯空軍赴俄受訓 稱已具備戰術核武操作能力
    2023/04/17 12:53

    白俄羅斯空軍赴俄受訓 稱已具備戰術核武操作能力
    自由說新聞》普廷二度破例親見中國高官！專家解讀「這點」很不尋常
    2023/04/17 11:33

    自由說新聞》普廷二度破例親見中國高官！專家解讀「這點」很不尋常

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    瓦格納慶祝東正教復活節 釋放逾百烏克蘭戰俘
    2023/04/17 11:06

    瓦格納慶祝東正教復活節 釋放逾百烏克蘭戰俘
    波蘭、匈牙利禁烏糧 歐盟警告勿單方面行動
    2023/04/17 10:34

    波蘭、匈牙利禁烏糧 歐盟警告勿單方面行動
    普廷見中防長、會馬克宏氛圍截然不同 日學者：對中就像自家人
    2023/04/17 09:44

    普廷見中防長、會馬克宏氛圍截然不同 日學者：對中就像自家人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播