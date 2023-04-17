烏克蘭國家邊防局長視察烏東戰線 稱瓦格納傭兵已被消滅

烏克蘭國家邊防局長德內科將軍視察烏東戰線，指出目前烏東地區的瓦格納傭兵已經被消滅。（圖擷自推特）

2023/04/17 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方目前仍在巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰中，有消息指出，烏克蘭國家邊防局長德內科將軍視察烏東戰線時指出，目前烏東地區的瓦格納傭兵已被消滅，目前俄軍開始派出正規部隊。

推特帳號「@small10space」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭國家邊防局長德內科視察前線，並進入萊曼和巴赫穆特前線的戰壕與指揮所，「@small10space」在推文中表示「德內科表示瓦格納在我們的地區結束了，他們現在開始派出正規部隊。」

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烏俄兩軍目前在巴赫姆特仍處於膠著狀態，俄軍在巴赫姆特區域損失慘重，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）14日發文表示，目前最理想的選項是宣布特別軍事行動結束，告訴所有人俄羅斯已取得計劃中的結果，呼籲俄國總統普廷出面宣布停止戰爭，在已占領的領土上站穩腳步。

????«Вагнер на нашій ділянці закінчився, вони завели регулярні війська», - голова Державної прикордонної служби генерал Дейнеко на передовій на Лиманському та Бахмутському напрямках.https://t.co/UeblV3CnH0 pic.twitter.com/tzgt9RPPcE — Мисливець за зорями （@small10space） April 16, 2023

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