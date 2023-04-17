普廷見中防長、會馬克宏氛圍截然不同 日學者：對中就像自家人

鶴岡路人指出，從照片上來看，普廷與馬克宏會面時對坐，但兩人在橢圓桌上遙遠對望，頗有距離感；但此次接見李尚福時，普廷仍是與李尚福對坐，但兩人距離較近，旁邊還有俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同，場面較為親切，「就像自家人」。

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鶴岡路人提到，從兩人對談內容可看到，中俄雙方將進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合。法國策略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）在看到普廷接見李尚福後，他質疑，中國國防部長上任後首次出訪就是與普廷會面，這是否代表俄羅斯將對中國加快軍事技術轉讓速度。

普廷與馬克宏會面時對坐，但兩人距離極遠。圖為普廷2022年2月7日會見馬克宏。（法新社）

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