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    普廷見中防長、會馬克宏氛圍截然不同 日學者：對中就像自家人

    普廷（右）與李尚福（左）會面時，兩人距離較近，一旁還有俄防長紹伊古（中）陪同。（歐新社）

    普廷（右）與李尚福（左）會面時，兩人距離較近，一旁還有俄防長紹伊古（中）陪同。（歐新社）

    2023/04/17 09:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷16日在莫斯科接見中國國防部長李尚福，讚許兩國密切的軍事合作，並宣示兩國夥伴關係「無上限」。日本國際學者鶴岡路人以先前普廷與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面的狀況來對比，表示兩次會面氛圍展現出俄羅斯與法國、中國之間截然不同的關係。

    根據《法廣》

    鶴岡路人指出，從照片上來看，普廷與馬克宏會面時對坐，但兩人在橢圓桌上遙遠對望，頗有距離感；但此次接見李尚福時，普廷仍是與李尚福對坐，但兩人距離較近，旁邊還有俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同，場面較為親切，「就像自家人」。

    鶴岡路人提到，從兩人對談內容可看到，中俄雙方將進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合。法國策略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）在看到普廷接見李尚福後，他質疑，中國國防部長上任後首次出訪就是與普廷會面，這是否代表俄羅斯將對中國加快軍事技術轉讓速度。

    普廷與馬克宏會面時對坐，但兩人距離極遠。圖為普廷2022年2月7日會見馬克宏。（法新社）

    普廷與馬克宏會面時對坐，但兩人距離極遠。圖為普廷2022年2月7日會見馬克宏。（法新社）

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