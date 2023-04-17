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    瓦格納慶祝東正教復活節 釋放逾百烏克蘭戰俘

    瓦格納組織創辦人普里格津昨釋放了130名烏克蘭戰俘。（法新社）

    瓦格納組織創辦人普里格津昨釋放了130名烏克蘭戰俘。（法新社）

    2023/04/17 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最強大的傭兵集團瓦格納（Wagner）日前發布一支影片，影片中組織創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）下令將百餘名戰俘送回烏克蘭，以紀念東正教復活節。烏克蘭也證實有130名戰俘獲釋，事實上在戰爭期間，兩國軍隊會定期交換戰俘，但目前無法確定烏克蘭送回幾名俄羅斯人。

    根據路透社，昨（16日）俄羅斯傭兵集團瓦格納的創辦人普里格津，在社群平台Telegram上公開一段影片，普里格津對著傭兵們說，準備好烏克蘭戰俘，協助他們飲食和飲水，要幫他們檢查傷勢，接著向烏克蘭囚犯表示，為了紀念東正教復活節，會釋放上百名的戰俘。

    一名武裝瓦格納傭兵透露，他們被命令要在烏克蘭戰俘上車前對他們說「希望你們不要再落入我們手中」。影片中，俄方的車隊開在泥濘路上，並與一輛上面站著一名舉白旗男子的坦克車碰頭後停下，烏克蘭戰俘們魚貫下車，上百名烏克蘭人一瘸一拐，甚至有些人只能被攙扶著走。

    事實上，在戰爭期間兩國會定期交換戰俘，烏克蘭日前證實，此次交流共有130名烏克蘭士兵獲釋，但目前無法確定烏克蘭釋放了幾名俄羅斯士兵。烏克蘭政府透露返回家園的人包含軍人、邊防人員、國民警衛隊成員、水手等，並肯定這次復活節交流的偉大。

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