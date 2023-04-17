美國肯塔基州再爆槍擊！歹徒週末夜公園開火 已知2死4傷

美國肯塔基州奇卡索公園發生槍擊案，造成2死4傷。（美聯社）

2023/04/17 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州最大城市路易斯維爾（Louisville）週一（10日）才發生5死9傷的銀行槍擊案，不幸的是，週六（15日）晚上在奇卡索公園（Chickasaw Park）再傳槍響，造成2死4傷慘劇，目前嫌犯在逃，犯案動機不明。

哥倫比亞廣播公司（CBS NEWS）報導，易斯維爾警方證實，15日晚間9點左右，槍手朝公園內聚集的數百人開火，2人當場死亡，另有3男1女受傷送醫，其中1人傷勢嚴重。

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警方表示，已針對奇卡索公園槍擊事件展開調查，由於嫌犯在逃，目前尚無法確定與該事件有關的嫌疑人或任何潛在動機，也還不清楚槍擊事件是由一人還是多人所為。

路易斯維爾市接連發生重大槍擊案，市長克格林伯格15日晚間表示，「這對我們的城市來說是一個無法形容的悲劇週」，銀行槍案和今晚的公園槍擊案，我們失去了更多的生命，他同時呼籲，「請放下你的武器，互相交談，有很多方法可以解決爭端。槍枝暴力不是解決任何問題的辦法」。

美國肯塔基州老國民銀行（Old National Bank）週一（10日）發生5死9傷槍擊案，該銀行25歲男性職員斯特金（Connor Sturgeon）疑因不滿遭銀行開除，遂開槍報復。案發銀行的位置與奇卡索公園距離僅約 5 英里（8公里）。

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