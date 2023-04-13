愚人節中頭獎係金ㄟ！ 美大叔抱回12億獎金

美國愛荷華州一位61歲男子在愚人節當天發現自己買的彩券中頭，起先他以為自己被整。示意圖，圖與新聞事件無關了，後來才發現自己真的贏得高額大獎。（歐新社）

2023/04/13 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕超意外的驚喜！美國愛荷華州一位61歲男子拉佩（Earl Lape），在今年愚人節當天發現自己買的彩券中了頭獎，起先他還以為自己被整了，後來才發現自己真的中了高達4003萬美元（約新台幣12億）的大獎，一夜變成超級富豪。

綜合外媒報導，拉佩受訪時表示，他在4月1日愚人節當天發現自己買的彩券中獎，不過當他看到那誇張的中獎金額，加上完全不相信自己的運氣，讓他一度以為自己被整，「我當時笑了出來，以為是愚人節玩笑」。後來店員協助拉佩使用機器再次檢查彩券，才真的確定他中大獎，也讓他趕緊前往愛荷華州彩券公司總部領獎。

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彩券公司表示，拉佩購買的彩券為Lotto America，中獎後所獲得的獎金也創下該樂透遊戲最高獎金紀錄。該彩券自2021年7月以來，中獎金額便一直不斷增加，之前曾開出的最高獎金為2282萬美元（約新台幣6.8億），得獎者為一個來自明尼蘇達州的家庭。

拉佩最後選擇一次性領回2180萬美元的獎金（約新台幣6.5億），並透露自己打算將這筆獎金用來買房子跟裝修，剩餘獎金則計畫用來投資，未來可以留給後代子孫。

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