為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    打壓維吾爾人！ 中國招募「耳目」阻止穆斯林封齋

    中國政府在齋戒月期間加緊對維吾爾自治區少數民族的控制。（法新社）

    中國政府在齋戒月期間加緊對維吾爾自治區少數民族的控制。（法新社）

    2023/04/11 21:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國對新疆地區採取極端監控手段，同時，對海外的維吾爾人也加緊控制。最新消息傳出，中國透過臥底阻止新疆穆斯林在齋戒月禁食，還施壓海外維族互相監控。

    據自由亞洲電台（RFA）報導，2017年，中國開始禁止新疆的穆斯林在齋月期間禁食，當時當局開始任意將維族人關押在「再教育」營，以削弱維族人的文化、語言和宗教。

    該限制後來局部放寬，允許65歲以上的人封齋，警方減少居家搜查和街道巡邏活動的次數。今年的齋月從3月22日到4月20日，當局又禁止所有人封齋，不分年齡、性別或職業。

    新疆東部吐魯番地區一名警官向RFA透露，中國警方正透過間諜確保維族人沒有封齋，被中國稱為「耳目」的間諜來自普通公民、警察和居委會成員。

    報導稱，吐魯番市巴扎派出所從各村、居委會的普通市民中招募了兩3個「耳目」，監視齋月期間居民的一舉一動，有些村莊甚至安插了4、5個臥底。當地在齋月的第一週，已有56名維族人遭傳喚，並確定其中54人因封齋而違法。

    另據英國《金融時報》報導，中國政府的監控觸角伸往邊界以外的地區，包括大批維族流亡人士聚集的土耳其，學者稱之為「跨國鎮壓」。

    報導表示，跨國鎮壓手段包括施壓海外維族，要求他們保持緘默，以及告發維族社群的其他成員。脅迫的手段包括揚言對他們在中國的家人不利，或要求協助中國當局實施監控，以換取和中國親友聯繫。

    根據報導，部分親中的外國政府往往願意視而不見，甚至提供援助。這種製造猜忌氣氛的行動，造成維族社群的孤立和分化。

    中國全面打壓境內少數民族人權的手段，還包括實施高度漢化政策，被西方世界視為「種族滅絕」的惡行。

    RFA報導，內蒙古呼和浩特市教育局近期宣佈，要求全市的中、小學從9月1日起全區實施就是普通話授課。原來的蒙語文課，從一週7節大砍到只剩1節。分析指，這是大中國主義對內的野蠻政策，強行漢化少數民族。

    內蒙官方宣布該區學校將改以漢語授課，引起內蒙古人民反抗。（美聯社）

    內蒙官方宣布該區學校將改以漢語授課，引起內蒙古人民反抗。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英媒披露中國魔掌外伸 施壓海外維族互相監控
    2023/04/11 18:51

    英媒披露中國魔掌外伸 施壓海外維族互相監控
    西方制裁無效 中國監控設備2巨頭鑽巧門搶全球市佔率
    2023/04/09 21:47

    西方制裁無效 中國監控設備2巨頭鑽巧門搶全球市佔率

    名毅吾山Ⅱ 靚山 鄰近安康森林公園
    恐攻目標轉向中國？ 伊斯蘭國︰解放維吾爾族人是最偉大的目標之一
    2023/03/10 13:31

    恐攻目標轉向中國？ 伊斯蘭國︰解放維吾爾族人是最偉大的目標之一
    美NGO報告揭中共跨族群通婚手段 恐加速維吾爾滅絕
    2023/03/08 21:44

    美NGO報告揭中共跨族群通婚手段 恐加速維吾爾滅絕

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    「維吾爾運動」控中共滅族 性侵婦女洗腦兒童
    2023/02/22 05:30

    「維吾爾運動」控中共滅族 性侵婦女洗腦兒童
    種族滅絕幫凶訪歐爆抗議潮！新疆自治區主席歐盟之行被消取
    2023/02/14 23:37

    種族滅絕幫凶訪歐爆抗議潮！新疆自治區主席歐盟之行被消取
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播