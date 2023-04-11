打壓維吾爾人！ 中國招募「耳目」阻止穆斯林封齋

中國政府在齋戒月期間加緊對維吾爾自治區少數民族的控制。（法新社）

2023/04/11 21:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國對新疆地區採取極端監控手段，同時，對海外的維吾爾人也加緊控制。最新消息傳出，中國透過臥底阻止新疆穆斯林在齋戒月禁食，還施壓海外維族互相監控。

據自由亞洲電台（RFA）報導，2017年，中國開始禁止新疆的穆斯林在齋月期間禁食，當時當局開始任意將維族人關押在「再教育」營，以削弱維族人的文化、語言和宗教。

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該限制後來局部放寬，允許65歲以上的人封齋，警方減少居家搜查和街道巡邏活動的次數。今年的齋月從3月22日到4月20日，當局又禁止所有人封齋，不分年齡、性別或職業。

新疆東部吐魯番地區一名警官向RFA透露，中國警方正透過間諜確保維族人沒有封齋，被中國稱為「耳目」的間諜來自普通公民、警察和居委會成員。

報導稱，吐魯番市巴扎派出所從各村、居委會的普通市民中招募了兩3個「耳目」，監視齋月期間居民的一舉一動，有些村莊甚至安插了4、5個臥底。當地在齋月的第一週，已有56名維族人遭傳喚，並確定其中54人因封齋而違法。

另據英國《金融時報》報導，中國政府的監控觸角伸往邊界以外的地區，包括大批維族流亡人士聚集的土耳其，學者稱之為「跨國鎮壓」。

報導表示，跨國鎮壓手段包括施壓海外維族，要求他們保持緘默，以及告發維族社群的其他成員。脅迫的手段包括揚言對他們在中國的家人不利，或要求協助中國當局實施監控，以換取和中國親友聯繫。

根據報導，部分親中的外國政府往往願意視而不見，甚至提供援助。這種製造猜忌氣氛的行動，造成維族社群的孤立和分化。

中國全面打壓境內少數民族人權的手段，還包括實施高度漢化政策，被西方世界視為「種族滅絕」的惡行。

RFA報導，內蒙古呼和浩特市教育局近期宣佈，要求全市的中、小學從9月1日起全區實施就是普通話授課。原來的蒙語文課，從一週7節大砍到只剩1節。分析指，這是大中國主義對內的野蠻政策，強行漢化少數民族。

內蒙官方宣布該區學校將改以漢語授課，引起內蒙古人民反抗。（美聯社）

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