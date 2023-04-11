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    中網信辦研擬監管生成式AI 要求內容「不得含有顛覆國家政權」

    中國網信辦研擬出手監管中國科技業發展生成式AI。（美聯社）

    中國網信辦研擬出手監管中國科技業發展生成式AI。（美聯社）

    2023/04/11 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕近期全球風靡「生成式AI」（Generative AI）聊天機器人ChatGPT，中國科技業為跟上這股浪潮，也爭相推出自己的產品。值此之際，中國國家互聯網信息辦公室開始研擬出手監管，要求中國的生成式AI產品應「體現社會主義核心價值」，引發外界討論。

    所謂生成式AI是人工智慧中的一個分支，主要用於創造性的工作，例如文章生成、影像生成、音樂生成等，通過學習大量的數據，從而可以生成與原始數據相似的新數據，近期造成超夯討論度的ChatGPT、圖像生成工具Midjourney、Stable Diffusion等皆屬此一範疇。

    眼看世界吹起生成式AI浪潮，中國不少科技企業自然也想搶攻這片藍海。但據中官媒《人民日報》報導，中國網信辦今天（11日）公布「生成式人工智能服務管理辦法」的徵求意見通知，列出21點起草規定，聲稱發布此通知是為得知公眾反饋，截止時間為今年5月10日，針對生成式AI的具體規定和實施日期還未出爐。

    從網信辦列出的21點起草規定中，除要求企業方提供之產品應尊重社會公德及公序良俗、不得生成帶有歧視性內容外，其中一點還特別要求生成式AI「內容應當體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一等可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容。」

    網信辦還說，在該辦法正式上路前，若有違反辦法中列出的規定，但未違反現行法律者，網信部門和有關主管部門還是會給予警告、通報批評，並責令限期改正；拒不改正或者情節嚴重者，將責令暫停或者終止利用生成式AI提供服務，並處罰款；違反治安管理行為者，依法給予治安管理處罰；構成犯罪者，則依法追究刑事責任。

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