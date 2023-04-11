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    俄羅斯遠東火山噴發 10公里高火山灰威脅航空交通

    俄羅斯堪察加火山爆發應急小組11日表示，該國遠東地區堪察加半島的希維魯奇火山今晨6點31分爆發，噴發出約達10公里高火山灰。圖為希維魯奇去年11月噴發火山灰。（路透）

    俄羅斯堪察加火山爆發應急小組11日表示，該國遠東地區堪察加半島的希維魯奇火山今晨6點31分爆發，噴發出約達10公里高火山灰。圖為希維魯奇去年11月噴發火山灰。（路透）

    2023/04/11 12:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加火山爆發應急小組本週二表示，該國遠東地區堪察加半島的希維魯奇（Shiveluch）火山今（11日）清晨6點31分爆發，並噴發出約達10公里高火山灰，對航空交通構成的威脅增加，建議民眾待在室內避免外出。

    根據《路透》報導，堪察加火山噴發應急小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）11日發布航空火山觀測站的紅色警報通知，指出火山噴發後有「一大片火山灰雲」正飄移至火山西方和南部，隨時還可能噴發達約15公里火山灰，同時警告「持續性發生的活動可能影響國際與低空飛行的飛機」。

    烏斯季–堪察茨基區（Ust-Kamchatsky）市政首長邦達連柯（Oleg Bondarenko）表示，火山在當地時間11日早上6點31分爆發，噴發高達10公里高的火山灰，火山灰雲擴散至當地村莊，擴散周圍數十公里處，當局已關閉學校並呼籲民眾待在室內，如未必要避免外出。

    希維魯奇火山是堪察加半島最大、最活躍的火山之一，希維魯奇火山過去1萬年以來約有60次大噴發，距離上一次大噴發為2007年。希維魯奇火山有2個主要部分，科學報告指出，近幾個月小希維魯奇（Young Shiveluch）極度活躍；小希維魯奇最高峰達2800公尺，是從3283公尺高的老希維魯奇（Old Shiveluch）延伸出來。

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