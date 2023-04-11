肯塔基州銀行槍擊案5死 「人生勝利組」槍手疑不滿被開除報復

路易維爾（Louisville）的老國民銀行（Old National Bank）10日發生槍擊案，槍手為即將被開除的職員。（路透）

2023/04/11 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國銀行爆發倒閉事件後，肯塔基州一家銀行10日驚傳5死9傷的槍擊案，槍手斯特金（Connor Sturgeon）為職員，疑不滿即將被銀行開除，因此開槍報復，他朋友不敢置信稱，斯特金一直是「人生勝利組」，還曾是明星運動員，不敢相信犯行。

綜合外媒報導，調查人員透露，斯特金最近被通知即將被開除，開除原因仍待釐清。據悉，斯特金早還在校時就連續3年擔任該銀行的實習生；2021年6月正式入職；去年4月升任為銀行高級職員。

請繼續往下閱讀...

斯特金事發前曾留下遺書給親友稱自己要去銀行開槍，斯特金不具名高中同學說，斯特金人很好很優秀、還來自非常好的家庭，高中時期還是明星球員，擅長籃球、橄欖球、田徑還曾差點拿到國家優秀獎金。

高中同學還爆料，斯特金父親是籃球總教練、戰績輝煌，哥哥則是職業模特兒，他過去從未覺得他是危險人物，真的沒想到他會開槍犯案。

外媒還翻出，斯特金僅22歲就取得阿拉巴馬大學（University of Alabama）的金融碩士，他也在LinkedIn寫到，他不只有碩士學歷，還獲金融相關認證，還是青年成就青年專業委員會成員之一。因熱愛籃球，他還與兩位朋友一起在podcast開設節目，專門報導NBA賽事。

斯特金10日上午8時在位於路易維爾（Louisville）的老國民銀行（Old National Bank）闖入晨會開槍，導致副總裁等13人中彈，全程還以社群媒體直播，他在開槍不久後被趕到警方擊斃。

Breaking News THE Louisville shooter was a lefty pro noun LGBTQIA. Devil named Connor Sturgeon pic.twitter.com/W6jcSmzG2X — ???????????????????????? ???????????????????? （@DustinMills24） April 10, 2023

Louisville bank mass shooting suspect Connor Sturgeon had so many #concussions in football he wore a helmet in basketball.

While nothing completely explains such a tragedy, it's time we recognize a pattern

We must do more to prevent brain injuries in kids https://t.co/Ery2wgqJ7G pic.twitter.com/XyB7UaZlKV — Chris Nowinski, Ph.D. （@ChrisNowinski1） April 10, 2023

美銀行槍擊案槍手斯特金LinkedIn被翻出，他過往經歷十分優秀。（取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法