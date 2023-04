肯塔基州銀行槍擊案5死 「人生勝利組」槍手疑不滿被開除報復

2023/04/11 11:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國銀行爆發倒閉事件後,肯塔基州一家銀行10日驚傳5死9傷的槍擊案,槍手斯特金(Connor Sturgeon)為職員,疑不滿即將被銀行開除,因此開槍報復,他朋友不敢置信稱,斯特金一直是「人生勝利組」,還曾是明星運動員,不敢相信犯行。

綜合外媒報導,調查人員透露,斯特金最近被通知即將被開除,開除原因仍待釐清。據悉,斯特金早還在校時就連續3年擔任該銀行的實習生;2021年6月正式入職;去年4月升任為銀行高級職員。

斯特金事發前曾留下遺書給親友稱自己要去銀行開槍,斯特金不具名高中同學說,斯特金人很好很優秀、還來自非常好的家庭,高中時期還是明星球員,擅長籃球、橄欖球、田徑還曾差點拿到國家優秀獎金。

高中同學還爆料,斯特金父親是籃球總教練、戰績輝煌,哥哥則是職業模特兒,他過去從未覺得他是危險人物,真的沒想到他會開槍犯案。

外媒還翻出,斯特金僅22歲就取得阿拉巴馬大學(University of Alabama)的金融碩士,他也在LinkedIn寫到,他不只有碩士學歷,還獲金融相關認證,還是青年成就青年專業委員會成員之一。因熱愛籃球,他還與兩位朋友一起在podcast開設節目,專門報導NBA賽事。

斯特金10日上午8時在位於路易維爾(Louisville)的老國民銀行(Old National Bank)闖入晨會開槍,導致副總裁等13人中彈,全程還以社群媒體直播,他在開槍不久後被趕到警方擊斃。

