沖繩班機延誤 他畫風獅爺表歉意獲網友大讚

日本沖繩縣班機延誤，一名地勤工人用水槍畫出兩隻風獅爺表達歉意。（圖翻攝自@kanetomo0331推特）

2023/04/10 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣日前有一航班延誤，乘客在飛機上等待時，一名地勤工人為了表示歉意，用水槍畫出兩隻風獅爺，並附上「抱歉遲到了」的詞語，畫作完成後還向機上乘客鞠躬致意，讓許多網友看了都感到十分貼心。

網友「@kanetomo0331」收到朋友傳來的一則影片，日前在沖繩縣那霸機場 （Naha Airport）因班機延誤，乘客在飛機上等待的過程中，看見地面上有一名穿著工作制服的地勤工人正用高壓水管畫出兩隻風獅爺，上方還用日語寫下「抱歉遲到了」。從影片畫面中可以看到，即便畫作水痕在陽光照射下很快就蒸發，他也迅速的補上輪廓，這名地勤工人完成後還向機上乘客鞠躬並揮手。

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這則影片在抖音上已累計85萬觀看次數，許多網友看完後都覺得感動，並表示「雖然不在現場，但我也不禁鼓掌了」、「好員工」、「多麼體貼啊!」，也有人幽默說道，「哈哈這要延誤多少次，才能畫的如此嫻熟啊」、「懂了，延遲有才藝表演看」。

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