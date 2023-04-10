又有戰狼變色狼！ 中駐歐盟大使傅聰被抓包追蹤裸女色情帳號

中國駐歐盟大使傅聰被爆推特帳號偷偷追蹤數個色情帳號。（美聯社、推特；本報合成）

2023/04/10 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕中共戰狼又出包！近日中國駐歐盟大使傅聰被爆推特帳號偷偷追蹤數個色情帳號，引發外界熱議，大票網友嘲諷「這次又要說被盜帳號了嗎？」

《華盛頓郵報》（The Washington Pos）專欄作家、美國策略危機顧問諮詢公司（Strategy Risks）執行長菲什（Isaac Stone Fish），近日在推特PO出中國駐歐盟大使傅聰推特帳號的「正在追蹤者」清單頁面，驚呼「傅聰知道他追蹤的帳號列表是公開的嗎？他追蹤的好幾個都是色情帳號呢！」

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從菲什分享的截圖畫面可以看到，傅聰悄悄追蹤了數個色情帳號，包括自稱旅日人體攝影師的「柚木白琥」，該用戶發布之內容都是裸體女性，隨文都會搭配淫穢且煽情的文案。

這已經不是中國戰狼第一次發生這種事，中國外交部前發言人趙立堅2020年被抓包在推特上關注日本前AV女優蒼井空，還在色情女星貼文底下留下露骨字句；2021年又被抓到關注同志色情帳號，引發譁然。中國前駐英國大使劉曉明2020年也被發現在推特上對「絲襪足交」影片點讚，雖然這2人事後宣稱遭有心人士盜帳號，但戰狼變色狼已成外界調侃的笑柄。

目前傅聰對此尚未有回應，但已悄悄退追色情帳號。網友紛紛表示，「看來又被駭了，必須的。眾所周知，中國官員名人都擅長被盜號」、「他也是個男人啊」、「我相信他是為了了解女性的美才追蹤的......才怪！」

Does the Chinese ambassador the EU @FuCong17 know that the list of accounts he follows is public? Several of the accounts he follows are pornographic, like this one （yuzuki_shiroko）.

（h/t @gaiyuyin） pic.twitter.com/s8yOkSDhKp — Isaac Stone Fish （@isaacstonefish） April 7, 2023

中國駐歐盟大使傅聰被爆推特帳號偷偷追蹤數個色情帳號。（美聯社）

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