又有戰狼變色狼！ 中駐歐盟大使傅聰被抓包追蹤裸女色情帳號

〔即時新聞/綜合報導〕中共戰狼又出包!近日中國駐歐盟大使傅聰被爆推特帳號偷偷追蹤數個色情帳號,引發外界熱議,大票網友嘲諷「這次又要說被盜帳號了嗎?」

《華盛頓郵報》(The Washington Pos)專欄作家、美國策略危機顧問諮詢公司(Strategy Risks)執行長菲什(Isaac Stone Fish),近日在推特PO出中國駐歐盟大使傅聰推特帳號的「正在追蹤者」清單頁面,驚呼「傅聰知道他追蹤的帳號列表是公開的嗎?他追蹤的好幾個都是色情帳號呢!」

從菲什分享的截圖畫面可以看到,傅聰悄悄追蹤了數個色情帳號,包括自稱旅日人體攝影師的「柚木白琥」,該用戶發布之內容都是裸體女性,隨文都會搭配淫穢且煽情的文案。

這已經不是中國戰狼第一次發生這種事,中國外交部前發言人趙立堅2020年被抓包在推特上關注日本前AV女優蒼井空,還在色情女星貼文底下留下露骨字句;2021年又被抓到關注同志色情帳號,引發譁然。中國前駐英國大使劉曉明2020年也被發現在推特上對「絲襪足交」影片點讚,雖然這2人事後宣稱遭有心人士盜帳號,但戰狼變色狼已成外界調侃的笑柄。

目前傅聰對此尚未有回應,但已悄悄退追色情帳號。網友紛紛表示,「看來又被駭了,必須的。眾所周知,中國官員名人都擅長被盜號」、「他也是個男人啊」、「我相信他是為了了解女性的美才追蹤的......才怪!」

