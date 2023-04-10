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    以色列姊妹遭巴勒斯坦人槍殺 警局長籲民眾出門帶槍

    姊妹倆的家屬在喪禮上，悲痛不已。（路透）

    姊妹倆的家屬在喪禮上，悲痛不已。（路透）

    2023/04/10 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦兩國間，因為許多政治、宗教信仰因素，加劇了緊張的局勢。日前，約旦河谷北部傳出一對以色列籍姊妹在前往提比里亞（Tiberias）度假途中，遭到疑似巴勒斯坦槍手襲擊，兩人不幸喪命。對此，當局表示哀悼，而警察局長更直接呼籲以色列人，出門要攜帶槍枝。

    綜合外媒報導，近期以色列與巴勒斯坦兩國適逢三大宗教的節慶，齋戒月、逾越節以及復活節，本就緊張的局勢變得更加嚴峻。上週以色列警方襲擊了耶路薩冷阿克薩清真寺後，又遭到疑似黎巴嫩境內的巴勒斯坦人派系發射飛彈報復。

    而政府間的角力，卻給人民帶來更多的苦難。7日一對以色列姊妹，20歲的瑪亞（Maia Dee）與15歲的麗娜（Rina Dee），跟著母親露西安妮（Lucianne）駕車前往提比里亞度假途中，遭到疑似巴勒斯坦槍手襲擊。姊妹兩人當場死亡，而母親則被送往加護病房，目前仍尚未脫離險境。據悉，載著母女3人的車輛翻覆後，槍手再次以近距離射擊，現場共發現了22個彈殼，判斷兇手持AK-47行兇。

    以色列軍方封鎖了該地區道路，並開始追擊恐怖份子。而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將這起事件定為恐怖攻擊，並且向這家人表示哀悼。而以色列警察局長夏布泰（Kobi Shabtai）更呼籲所有持有槍支執照的以色列人，出門開始都要攜帶武器。

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