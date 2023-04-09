從伸展台轉進戰壕！烏克蘭女模從軍衛國

尤莉亞（左）後來成為教官，指導戰地救護醫療（右）。（取自臉書）

2023/04/09 22:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵犯烏克蘭期間多次轟炸民宅、屠殺平民，還犯下許多性侵惡行，殘暴行徑令人髮指，烏克蘭舉國不分男女老挺身而出捍衛家園，其中烏克蘭名模尤莉亞（Kiyanka Yuliya ）更是放棄大有可為的伸展台事業，投入保家衛國的行列。

《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）報導，俄軍去年2月全面入侵之前，尤莉亞登上了國內領獎台，並可望獲得國外廠商的合約。然而，2022年2月24日之後，她的模特兒生涯發生了變化。尤莉亞決定決定放棄時尚寫真以及與品牌的合作，從軍報國，她如今洗淨鉛華，戴著貝雷帽、頭盔，身著軍裝。

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報導稱，尤莉亞後來被選入烏克蘭國民衛隊「Lyut」突擊旅，成為該旅唯一來自基輔地區的女兵，並在一年內掌握了戰術醫學技能，之後成為教官，負責指導戰場救護醫療行動。

尤莉亞說，原本的生涯規劃包括了與國外時尚品牌簽約合約，她一些離開烏克蘭的同行在歐洲證明了自己的本事，表現得很好，但自己不後悔留在烏克蘭從軍的選擇。

值得一提的是，尤莉亞的男友目前在烏東頓巴斯的前線作戰，男友告訴她許多關於前線戰士如何死去的故事，這些人僅僅是因為周圍沒有人提供急救而送命，尤莉亞因此希望她能夠拯救烏克蘭英雄的生命。

尤莉亞說：「那裡總是需要空閒的雙手，我希望我能在那裡盡力發揮作用。這不會嚇到我，而是激勵我。」

尤莉亞不後悔從軍報國的選擇。（翻攝自影片）

尤莉亞放棄大有可為的伸展台事業，投入保家衛國的行列。（取自臉書）

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