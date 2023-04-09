UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄陣地 產生巨大爆炸雲煙團

烏克蘭武裝部隊使用UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄軍陣地，命中後俄軍陣地飄出厚重的爆炸雲煙團。（圖擷自推特）

2023/04/09 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，推特時常有烏軍成功襲擊俄軍的影片流出，近日推特流傳一段烏克蘭武裝部隊使用UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄軍陣地，命中後俄軍陣地飄出厚重的爆炸雲煙團。

推特帳號「@front_ukrainian」在推特PO出一段影片，影片中UR-77「隕石」自走掃雷車朝著遠方的目標發射一枚火箭彈，火箭彈經過飛行後成功命中俄軍陣地，陣地冒出了一團爆炸雲煙團。

請繼續往下閱讀...

「@front_ukrainian」在推文中表示，「烏克蘭軍方用UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊了俄羅斯陣地。」

⚡️The ????????Ukrainian military struck ????????Russian positions with a UR-77 "Meteorit" self-propelled mine clearance rocket pic.twitter.com/Zo0xuTUv7e — ????????Ukrainian Front （@front_ukrainian） April 8, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法