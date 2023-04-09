為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄陣地 產生巨大爆炸雲煙團

    烏克蘭武裝部隊使用UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄軍陣地，命中後俄軍陣地飄出厚重的爆炸雲煙團。（圖擷自推特）

    烏克蘭武裝部隊使用UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄軍陣地，命中後俄軍陣地飄出厚重的爆炸雲煙團。（圖擷自推特）

    2023/04/09 16:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，推特時常有烏軍成功襲擊俄軍的影片流出，近日推特流傳一段烏克蘭武裝部隊使用UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄軍陣地，命中後俄軍陣地飄出厚重的爆炸雲煙團。

    推特帳號「@front_ukrainian」在推特PO出一段影片，影片中UR-77「隕石」自走掃雷車朝著遠方的目標發射一枚火箭彈，火箭彈經過飛行後成功命中俄軍陣地，陣地冒出了一團爆炸雲煙團。

    「@front_ukrainian」在推文中表示，「烏克蘭軍方用UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊了俄羅斯陣地。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！ 烏自殺無人機成功命中俄軍戰車
    2023/04/09 15:37

    影片曝光！ 烏自殺無人機成功命中俄軍戰車
    俄前總統：烏克蘭沒必要存在地球上
    2023/04/09 15:05

    俄前總統：烏克蘭沒必要存在地球上

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    神準！ 烏軍痛擊瓦格納藏匿處 燒成一片火海
    2023/04/09 14:46

    神準！ 烏軍痛擊瓦格納藏匿處 燒成一片火海
    猶太裔總統和穆斯林官兵用餐！澤倫斯基展現烏克蘭願景
    2023/04/09 12:01

    猶太裔總統和穆斯林官兵用餐！澤倫斯基展現烏克蘭願景
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播