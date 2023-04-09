神準！ 烏軍痛擊瓦格納藏匿處 燒成一片火海

烏克蘭武裝部隊以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）襲擊該區域的一棟建築物，造成許多瓦格納傭兵死傷。（圖擷自推特）

2023/04/09 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭東部巴赫姆特區域6日當地時間晚間，烏克蘭武裝部隊以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）襲擊該區域的一棟建築物，造成許多瓦格納傭兵死傷，事發影片在推特流出。

推特帳號「@Azovsouth」在推特PO出一段影片，影片中可以看到拍攝者不遠處有棟正在熊熊燃燒的房子，濃密的煙塵飄散四周，火勢猛烈讓原本一片漆黑的夜晚被照亮，「@Azovsouth」在推文中表示「烏克蘭武裝部隊以海馬斯襲擊了巴赫姆特的一棟建築物，裡面有一群瓦格納傭兵集團的恐怖份子，俄羅斯的Telegram頻道聲稱死傷慘重。」

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西方持續軍援烏克蘭，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布，將軍售烏克蘭100輛「Rosomak」裝甲運兵車、24輛「Rak M120K」迫擊砲車與MiG-29戰機等，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）則在4月初即宣布將提供「Rosomak」裝甲運兵車，親自訪問國營「波蘭軍備集團」（Polska Grupa Zbrojeniowa）旗下「Rosomak SA」的工廠，他說，烏克蘭購買Rosomak裝甲運兵車的費用將由歐盟和美國支付。

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Tonight's #HIMARS hit a building in #Bakhmut housing a bunch of Wagner PMC terrorists.

Orcs TG channels report of high casualties???????? pic.twitter.com/NcOFtKtQL8 — АЗОВ South （@Azovsouth） April 6, 2023

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