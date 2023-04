神準！ 烏軍痛擊瓦格納藏匿處 燒成一片火海

2023/04/09 14:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭東部巴赫姆特區域6日當地時間晚間,烏克蘭武裝部隊以「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS)襲擊該區域的一棟建築物,造成許多瓦格納傭兵死傷,事發影片在推特流出。

推特帳號「@Azovsouth」在推特PO出一段影片,影片中可以看到拍攝者不遠處有棟正在熊熊燃燒的房子,濃密的煙塵飄散四周,火勢猛烈讓原本一片漆黑的夜晚被照亮,「@Azovsouth」在推文中表示「烏克蘭武裝部隊以海馬斯襲擊了巴赫姆特的一棟建築物,裡面有一群瓦格納傭兵集團的恐怖份子,俄羅斯的Telegram頻道聲稱死傷慘重。」

西方持續軍援烏克蘭,波蘭總統杜達(Andrzej Duda)宣布,將軍售烏克蘭100輛「Rosomak」裝甲運兵車、24輛「Rak M120K」迫擊砲車與MiG-29戰機等,波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)則在4月初即宣布將提供「Rosomak」裝甲運兵車,親自訪問國營「波蘭軍備集團」(Polska Grupa Zbrojeniowa)旗下「Rosomak SA」的工廠,他說,烏克蘭購買Rosomak裝甲運兵車的費用將由歐盟和美國支付。

