影片曝光！ 烏自殺無人機成功命中俄軍戰車

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機在戰場上大顯神威,推特流出一段影片,烏克蘭自殺無人機追擊1輛正在逃亡中的俄羅斯裝甲車,最終成功命中該輛戰車的影片。

俄烏戰爭分析師「@Feher_Junior」在推特PO出一段影片,可以看到烏克蘭無人機鏡頭前方有輛俄軍裝甲車正在快速移動,他揚起的煙塵漫漫,該架烏克蘭無人機仍在緊追不捨,最終成功追上,並往裝甲車上撞擊,發出的爆炸煙霧連遠方觀測的無人機都可以看到,「@Feher_Junior」在推文中表示「烏克蘭無人機擊中了俄羅斯裝甲運兵車。」

俄羅斯裝甲武力在烏克蘭遭到重創,俄羅斯《衛星通訊社》5日報導,俄羅斯技術集團「精確綜合系統」控股公司通報稱,應國防部要求,為T-90M和T-80BVM主戰車(MBT)配裝「競技場-M」系統的工作已處於收尾階段。

「競技場-M」主動防禦系統」(Arena-M active protection system)是俄羅斯最新一代的主動反制系統,號稱不僅可攔截美國「標槍」(FGM-148 Javelin)、以色列「長釘」(Spike)等反裝甲飛彈,還可反擊自殺式無人機。

The defeat of Russian armored personnel carriers and infantry fighting vehicles by a drone manufactured by Squadron???????????? pic.twitter.com/vnD4tQcIba