影片曝光！ 烏自殺無人機成功命中俄軍戰車

烏克蘭自殺無人機追擊1輛正在逃亡中的俄羅斯裝甲車，最終成功命中該輛戰車。（圖擷自推特）

2023/04/09 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭無人機在戰場上大顯神威，推特流出一段影片，烏克蘭自殺無人機追擊1輛正在逃亡中的俄羅斯裝甲車，最終成功命中該輛戰車的影片。

俄烏戰爭分析師「@Feher_Junior」在推特PO出一段影片，可以看到烏克蘭無人機鏡頭前方有輛俄軍裝甲車正在快速移動，他揚起的煙塵漫漫，該架烏克蘭無人機仍在緊追不捨，最終成功追上，並往裝甲車上撞擊，發出的爆炸煙霧連遠方觀測的無人機都可以看到，「@Feher_Junior」在推文中表示「烏克蘭無人機擊中了俄羅斯裝甲運兵車。」

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俄羅斯裝甲武力在烏克蘭遭到重創，俄羅斯《衛星通訊社》5日報導，俄羅斯技術集團「精確綜合系統」控股公司通報稱，應國防部要求，為T-90M和T-80BVM主戰車（MBT）配裝「競技場-M」系統的工作已處於收尾階段。

「競技場-M」主動防禦系統」（Arena-M active protection system）是俄羅斯最新一代的主動反制系統，號稱不僅可攔截美國「標槍」（FGM-148 Javelin）、以色列「長釘」（Spike）等反裝甲飛彈，還可反擊自殺式無人機。

The defeat of Russian armored personnel carriers and infantry fighting vehicles by a drone manufactured by Squadron???????????? pic.twitter.com/vnD4tQcIba — Feher_Junior （@Feher_Junior） April 8, 2023

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