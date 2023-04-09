為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    別有用心！斯洛伐克援烏戰機疑遭俄工程師「動手腳」 失去部分作戰能力

    近日斯洛伐克國防部長表示，俄羅斯疑似曾派人對軍援烏克蘭的米格-29戰機「動手腳」，使其失去部分作戰能力。（法新社）

    近日斯洛伐克國防部長表示，俄羅斯疑似曾派人對軍援烏克蘭的米格-29戰機「動手腳」，使其失去部分作戰能力。（法新社）

    2023/04/09 21:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，斯洛伐克3月曾軍援烏克蘭13架米格-29（MiG-29）戰機，然而近日該國國防部長表示，俄羅斯疑似曾派人對這批戰機「動手腳」，使其失去部分作戰能力。

    軍聞媒體《Defence Blog》7日引述歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）報導，斯洛伐克國防部長納伊（Jaroslav Naď）表示，俄羅斯工程師疑似與該國MiG-29遭破壞有關。斯洛伐克已在去年8月停飛該國所有MiG-29，而烏克蘭軍方曾在接收戰機前一週至斯洛伐克檢查，並指出「這批戰機會飛，但這並不意味著他們也有戰鬥能力」。

    納伊指出，俄羅斯工程師去年曾在該國駐紮MiG-29的斯利亞奇空軍基地（Sliač air base）出現，並可能對戰機進行破壞，導致部分系統故障。他也表示，斯洛伐克與俄羅斯的工程師對戰機有不同檢修限制，而故障部分只有俄羅斯工程師能處理。

    前斯洛伐克高級飛行員尤博米爾（Ľubomír Svoboda）中將則在接受當地媒體《Denník N.》訪問時表示，原本從俄羅斯接收的MiG-29發動機壽命為350小時，但最後發動機僅堅持了70個小時，「也許做工很差，我們就這麼說吧，我不知道。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄陣地 產生巨大爆炸雲煙團
    2023/04/09 16:47

    UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄陣地 產生巨大爆炸雲煙團
    影片曝光！ 烏自殺無人機成功命中俄軍戰車
    2023/04/09 15:37

    影片曝光！ 烏自殺無人機成功命中俄軍戰車

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    俄前總統：烏克蘭沒必要存在地球上
    2023/04/09 15:05

    俄前總統：烏克蘭沒必要存在地球上
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播