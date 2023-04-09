別有用心！斯洛伐克援烏戰機疑遭俄工程師「動手腳」 失去部分作戰能力

近日斯洛伐克國防部長表示，俄羅斯疑似曾派人對軍援烏克蘭的米格-29戰機「動手腳」，使其失去部分作戰能力。（法新社）

2023/04/09 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，斯洛伐克3月曾軍援烏克蘭13架米格-29（MiG-29）戰機，然而近日該國國防部長表示，俄羅斯疑似曾派人對這批戰機「動手腳」，使其失去部分作戰能力。

軍聞媒體《Defence Blog》7日引述歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）報導，斯洛伐克國防部長納伊（Jaroslav Naď）表示，俄羅斯工程師疑似與該國MiG-29遭破壞有關。斯洛伐克已在去年8月停飛該國所有MiG-29，而烏克蘭軍方曾在接收戰機前一週至斯洛伐克檢查，並指出「這批戰機會飛，但這並不意味著他們也有戰鬥能力」。

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納伊指出，俄羅斯工程師去年曾在該國駐紮MiG-29的斯利亞奇空軍基地（Sliač air base）出現，並可能對戰機進行破壞，導致部分系統故障。他也表示，斯洛伐克與俄羅斯的工程師對戰機有不同檢修限制，而故障部分只有俄羅斯工程師能處理。

前斯洛伐克高級飛行員尤博米爾（Ľubomír Svoboda）中將則在接受當地媒體《Denník N.》訪問時表示，原本從俄羅斯接收的MiG-29發動機壽命為350小時，但最後發動機僅堅持了70個小時，「也許做工很差，我們就這麼說吧，我不知道。」

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