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    頭巾革命女力前仆後繼 伊朗「裝監視器抓違規」

    伊朗當局宣布，為了有效遏止許多女性開始違反強制性著裝的趨勢，將在公共場合與道路安裝監視器，影像監控取締違規女性。（歐新社）

    伊朗當局宣布，為了有效遏止許多女性開始違反強制性著裝的趨勢，將在公共場合與道路安裝監視器，影像監控取締違規女性。（歐新社）

    2023/04/08 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗去年爆發爭取婦女權利的大示威，愈來愈多女性故意不遵守服裝要求，上街未穿戴頭巾以示抗議。伊朗當局則加強監控力道，將在公共場合安裝監視器，透過影像辨識取締穿著「裸露」的女性。

    《路透》報導，伊朗警方週六（8日）宣布，為了有效遏止許多女性開始違反強制性著裝的趨勢，將會在公共場合與道路安裝監視器，影像監控、辨識違規女性，違規者會在警方確認身分後收到「警告信件」。

    警方在聲明中指出，此舉是為了防止對於頭巾法的抵制行為，這種抵制方式玷污了國家的精神形象，並散布不安全感。警方也在當天呼籲企業家，必須擔負起認真監督個人遵守社會規範情形的責任。

    22歲庫德族婦女艾米尼（Mahsa Amini）去年9月涉嫌違反頭巾規定，遭道德警察拘留，在這段期間內喪生，引發群情激憤，伊朗婦女紛紛脫下頭巾抗議，許多人上街示威，抗議伊朗政府以道德名義限縮婦女自主權，最後遭到安全部隊強力鎮壓。事後，許多女性冒著違規被捕的風險，仍未在全國各地的商場、餐廳、商店和街道等公開場合穿戴頭巾，相關影片也在社群媒上大肆出現。

    根據1979年伊朗革命後實施的伊斯蘭教法寫道，婦女必須將頭髮遮住，並穿著寬鬆且長的衣服來掩飾身材，違者將面臨公開譴責、罰款或逮捕。伊朗內政部在3月30日發聲明說，面紗是「伊朗民族的文明基礎之一」和「伊斯蘭共和國的實踐原則之一」，政府在這個問題上不會有任何退讓。

    22歲庫德族婦女艾米尼（Mahsa Amini）涉嫌違反頭巾規定遭道德警察拘留喪生，伊朗婦女紛紛脫下頭巾抗議，民眾也走上街頭示威。（美聯社）

    22歲庫德族婦女艾米尼（Mahsa Amini）涉嫌違反頭巾規定遭道德警察拘留喪生，伊朗婦女紛紛脫下頭巾抗議，民眾也走上街頭示威。（美聯社）

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