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    伊朗紀念革命44週年 駭客中斷總統直播

    伊朗週六紀念伊朗革命成功44週年，總統全國演說直播卻遭反政府駭客組織攻擊，公開宣揚其反政府口號。圖為德黑蘭阿扎迪廣場的群眾。（路透）

    伊朗週六紀念伊朗革命成功44週年，總統全國演說直播卻遭反政府駭客組織攻擊，公開宣揚其反政府口號。圖為德黑蘭阿扎迪廣場的群眾。（路透）

    2023/02/12 13:49

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗週六（11日）舉行了國家慶典，紀念伊朗革命成功44週年。然而過程中，伊朗總統的全國演說直播卻遭反政府駭客組織攻擊，公開宣揚其反政府口號。

    根據《路透》報導，面對國內高漲的反對聲浪，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）週六在首都德黑蘭阿扎迪廣場（Azadi Square）的全國演說中表示：「伊朗人民將張開雙臂擁抱他們（指抗議者）」，萊希並呼籲「受騙的青年」應立刻悔改，稱伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）將赦免他們。伊朗青年抗議者此前不斷要求伊朗強硬派政府下台。

    萊希的演說在網路上同步直播，卻被打斷了約一分多鐘，只見直播畫面被伊朗反政府駭客組織「阿里正義（Edalate Ali）」標誌所覆蓋，背景則重複播放著「伊斯蘭共和國去死」的口號。

    伊朗22歲女子瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）去年底在被警察拘留期間死亡，引發伊朗大型示威抗議，被外媒稱作「頭巾革命」。伊朗總統萊希授意軍警強力鎮壓，甚至公開處決示威者。這是1979年革命至今，伊朗政府面臨的最巨大挑戰。

    為紀念每年2月11日伊斯蘭革命勝利日，伊朗最高領袖哈米尼近日特赦了數萬名囚犯，包括部分在反政府抗議活動中被捕的民眾。條件是其沒有替外國從事間諜活動、與外國情報機構接觸；沒有蓄意殺人、傷害；沒有破壞國家財產或縱火，方能獲得特赦。

    伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）表示，十多名政治犯和抗議者，包括許多知名人士，已在特赦下獲釋，但尚不清楚具體的獲釋條件。維權人士則在社群平台表達憂心，認為許多人在獲釋前可能被迫簽署保證書，確保其不再犯下政府聲稱的「罪行」。上週五（10日）伊朗司法機構對外否認了這一說法。

    HRANA也指出，截至上週五已有528名抗議者被殺害、其中包括71名未成年青年，並有多達1萬9763名抗議者被捕。此外，近70名政府安全人員在衝突中身亡。

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