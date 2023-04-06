華爾街日報：美國挺台不分黨派 中國咎由自取

華爾街日報社評以「歷史性會面」形容總統蔡英文今天在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫，並指中國企圖破壞台灣政治現狀，民主台灣獲美國跨黨派支持力道漸增，北京只能怪自己。（總統府提供）

2023/04/06 10:59

〔中央社〕華爾街日報社評以「歷史性會面」形容總統蔡英文今天在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫，並指中國企圖破壞台灣政治現狀，民主台灣獲美國跨黨派支持力道漸增，北京只能怪自己。

社評恭賀共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤蔡總統，去年8月訪台的民主黨籍前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也聲明讚揚這次歷史性會面，展現美國外交政策難得一見的跨黨派共識。

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這是眾議院議長首次在美國本土會晤台灣總統，麥卡錫與其他17位跨黨派國會議員一同出席。

裴洛西去年8月訪台會見蔡總統，北京隨即在台灣周邊發動大規模軍事演習，切斷與美方多項溝通管道，台海緊張局勢急遽升溫。

社評寫道，麥卡錫曾考慮訪台，但謹慎思慮後作罷，在蔡總統出訪過境美國期間會面。兩人小心翼翼，避免挑釁北京，這次會面的象徵意義在於隨著中國變得咄咄逼人，台灣得到愈來愈多政治支持。

麥卡錫與蔡總統會晤後共同會見媒體時說，當前美台連結是他此生見過最牢固，「今天是跨黨派會面，共和黨與民主黨在這象徵自由與承諾的地方團結一致，總統女士今天在場，只會讓這個連結變得更牢固」。

蔡總統感謝美方跨黨派國會議員撥冗與會，並說「大家的參與及堅定支持讓台灣人民了解到沒有被孤立，也並不孤單」。

總統說，與美國國會領袖討論期間，她重申台灣承諾捍衛和平現狀，讓台灣人民持續在自由開放的社會享有繁榮。

社評表示，蔡總統正確點出北京威脅在民主台灣實行共產主義統治，是破壞台灣政治現狀的一方。台灣希望維持自治，以免淪落像香港一樣，眼睜睜看著北京違背對英國提出的香港高度自治「50年不變」諾言。

麥卡錫會晤蔡總統傳達的重點之一是美國必須加強對台軍售，且確保武器如期送達台灣。

文末寫道：「美國與台灣都需要加緊努力，強化台灣防禦中國可能發動的攻擊。但台灣在美國得到愈來愈多跨黨派支持，中國只能怪自己。」

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