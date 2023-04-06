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    蔡麥歷史性會晤 中國崩潰：「倚美謀獨」讓台灣「兵凶戰危」

    總統蔡英文於美西時間5日上午與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會談，麥卡錫表示，當前是台美關係最強健的時刻，蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手。（法新社）

    總統蔡英文於美西時間5日上午與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會談，麥卡錫表示，當前是台美關係最強健的時刻，蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手。（法新社）

    2023/04/06 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文於美西時間5日上午會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員，中國再度為此跳腳，包含中共中央台辦、中國外交部與國防部、全國人大外事委員會等機構都發出聲明，「譴責」我國總統蔡英文以「過境」為名「竄美」，實際上是「倚美謀獨」，恐將台灣推向「兵凶戰危」的險境。

    總統蔡英文在洛杉磯雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫展開會談，包括麥卡錫在內，共有19位美國眾議員出席「蔡麥會」。近日多次跳腳的中國也再度發聲譴責恫嚇，包含中共中央台辦、中國外交部與國防部、全國人大外事委員會等機構，都陸續發出聲明批評蔡英文及民進黨。

    在中共中央台辦發言人的聲明中表示，批評蔡英文以「過境」為名「竄美」，質疑此為「民進黨當局」推動台美勾連、「倚美謀獨」的又一「挑釁」行徑，「我們予以強烈譴責」，將採取堅決措施懲戒「臺獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

    中國外交部以未署名的發言人表示，此舉嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。聲明並重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線」。

    中國國防部以未署名的發言人表示，敦促美方停止粗暴干涉「中國內政」，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空「一個中國原則」。中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

    全國人大外事委員會的聲明則聲稱，全國人民代表大會制定實施的「反分裂國家法」對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。「任何搞『以台制華』、支持縱容『台獨』分裂勢力的圖謀終將失敗，任何搞『挾洋謀獨』、破壞祖國統一的行徑終將受到法律的制裁。」

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