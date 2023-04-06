布林肯：中國若單方面對台行動 影響將遍布全球

美國國務卿布林肯接受歐洲新聞台訪問時警告說，中國任何強行改變台灣現狀的企圖都會影響「地球上每個國家」，他還明確表示美國不會尋求與北京直接對抗。（路透）

2023/04/06 09:55

〔中央社〕美國國務卿布林肯接受歐洲新聞台訪問時警告說，中國任何強行改變台灣現狀的企圖都會影響「地球上每個國家」，他還明確表示美國不會尋求與北京直接對抗。

中國認為台灣是中國不可分割一部分，並矢言要統一台灣，西方國家將這一目標解讀為未來某個時候可能進行全面軍事干預的暗語。

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這些擔憂在俄羅斯全面入侵烏克蘭後遽增，導致中國與西方之間的關係明顯惡化。

布林肯（Antony Blinken）今天在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議後，接受歐洲新聞台（Euronews）採訪時表達他個人的焦慮，並警告說，如果中國單方面對台灣採取行動，將會產生深遠且具有巨大破壞性的後果。

布林肯說：「我在與我們的許多北約盟國，以及亞洲合作夥伴的談話中聽到這一點：有人擔心，如果中國對台灣採取的行動導致危機，將會對地球上每個國家產生影響。」

「每天有50%的全球商業運輸要經過台灣海峽。我們的智慧型手機、洗碗機和汽車所需的70%半導體都是台灣製造的。」

「如果中國的所作所為導致某種危機，將會對全球經濟產生可怕的破壞性影響，這就是為什麼世界各國希望每個人都能守規矩，並為自己的行為負責。」

他還說：「我們一直非常明確地表示，我們不希望、也不尋求衝突。我們不是要遏制中國。相反地，我們希望維護和平、穩定、創造機會。」

「在台灣議題方面，我們的政策幾十年來都是一貫的。需要和平解決中國和台灣之間的任何分歧，任何一方都不該做任何事情破壞現狀，也不該單方面採取任何行動來破壞現狀。」

布林肯指出，每個國家都與中國有著「複雜且非常重要」的關係，並捍衛「去風險」而不是脫鉤的策略。

他說：「是的，我們在競爭。只要是公平的，競爭就沒有錯。但我們希望確保這種競爭不會演變成衝突。」

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