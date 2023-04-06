馬克宏訪中 法國議員公開信：須讓北京知道犯台不被接受

法國總統馬克宏訪問中國，法國國會兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員連署投書，表示必須讓北京知道，侵犯台灣將不為各界接受，「這不是軟弱或沈默的時刻」。（歐新社）

2023/04/06 09:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪問中國，法國國會兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員連署投書，表示必須讓北京知道，侵犯台灣將不為各界接受，「這不是軟弱或沈默的時刻」。

法國「世界報」（Le Monde）4月4日刊登法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）等兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員連署投書。連署信函指出，馬克宏訪問中國必須傳達堅定訊息，面對中國對香港的干涉、以及中國對台灣的企圖，「現在不是軟弱或沉默的時候」。

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連署信函強調，中國各種威嚇行為持續增加，顯然中國國家主席習近平已經在所有領域決定加快進程，無視中英條約、香港惡化的情況就是明證。此外，聯合國人權委員會已得出結論，認為香港國安法侵犯公民與政治權利、媒體和學術自由，甚至審判民主人士。若國際社會沒有預防嚇阻，今天在香港發生的事情，明天可能發生在台灣。

連署信函呼籲，馬克宏和馮德萊恩聯合訪問中國，既然經濟交流和國際貿易對於中國政權的生存至關重要，西方更應該向中國明確且堅定表達西方對他們的警告，以及對台灣堅定不移地聲援。

外交部今天對該則連署投書表示感謝，並肯定法國等理念相近夥伴對台海安全的關注。外交部並強調，我國將持續與理念相近的國際夥伴共同維護印太區域和平開放與繁榮，並肩捍衛國際秩序與民主自由價值。

法國國會近年給予台灣的支持不遺餘力，包括2021年5月法國參議院以304票贊成、無人反對通過友台決議案，同年11月國民議會也通過友台決議，創下法國國會兩院半年內均通過友台決議的歷史紀錄。2021年10月參議院友台小組主席李察（現任參議院副議長）更不畏中國威嚇率團訪台，法國參議院及國民議會一年內共四度組團訪台，以實際行動彰顯台法友好情誼。

法國「世界報」（Le Monde）4月4日刊登法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）等兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員連署投書。（取自卡迪克推特）

法國「世界報」（Le Monde）4月4日刊登法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）等兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員連署投書。（取自卡迪克推特）

法國「世界報」（Le Monde）4月4日刊登法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）等兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員連署投書。（取自卡迪克推特）

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