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    瘋男持斧闖幼兒園無差別砍殺 至少4童慘死、4童受傷送醫！

    巴西南部聖塔卡塔林那州5日驚傳男子持斧闖入幼兒園砍殺的血案。（路透）

    巴西南部聖塔卡塔林那州5日驚傳男子持斧闖入幼兒園砍殺的血案。（路透）

    2023/04/05 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西南部聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）週三（5日）驚傳駭人血案，一名男子持斧頭闖入當地一間幼兒園瘋狂砍殺，目前已知造成至少4名孩童身亡，驚動該國社會。

    根據《路透》報導，一名25歲男子5日闖入聖塔卡塔林那州布盧梅瑙市（Blumenau）一間私立幼兒園，手持斧頭在園內無差別砍殺。當地警長菲利皮（Marcio Alberto Filippi）表示，嫌犯是通過翻牆闖入，此案已知有4名孩童不幸身亡，另有4名3至5歲孩童受傷送醫接受治療。目前兇嫌已被逮捕，警方正調查其犯案動機。

    這起血案曝光後隨即引爆該國社會熱議，由於該國東南部聖保羅市（Sao Paulo）約莫一週前，一所學校才發生13歲學生刺死一名教師並炸傷校內5人的事件，輿論直指校園安全堪憂。

    巴西總統達席爾瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）台灣時間晚間9點30分左右在推特對死者家屬致悼，並對傷者及傷者家屬致上慰問，「我強烈譴責這種針對手無寸鐵的無辜孩童的暴力行為，這樣的悲劇是不可接受的，這是一種集仇恨和懦弱的荒謬行為！」

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