太可怕！竹縣寶山瘋男 暗夜朝人車扔擲斧頭

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/04/07 15:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕太可怕！暗夜路邊飛來一把斧頭！新竹縣寶山鄉莊姓男子長期吸毒出現被害妄想，竟連續多次深夜持斧頭朝人車砸去，造成3車4人遭砍傷或毀損，新竹地院地檢認為他造成社會大眾恐慌，惡性重大，依傷害與毀損罪判刑9月。

判決書指出，30歲的莊男因毀損案件，經新竹地方法院判處有期徒刑3月確定，去年10月8日執行完畢。卻仍不知悔改，去年12月11日深夜10點多在新竹縣寶山鄉雙林路1段甲山林後門出口處，持斧頭綁繩子，隨機扔擲康男所騎乘、後座搭載徐女的機車，致徐女右踝撕裂傷。

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3天後的深夜11點多，莊男在新竹縣寶山鄉雙林路1段甲山林後門出口處，持斧頭隨機尋找對象扔擲，當時萬男騎機車途經而遭斧頭擊中，致機車座墊破損而不堪使用。

今年1月4日晚間11點多，莊男在新竹縣寶山鄉雙林路1段甲山林後門出口處，持斧頭隨機扔擲並揮砍騎機車路過的周男，直到斧頭斧柄斷裂，致周男慘遭背部撕裂傷，傷口長約10公分。

檢方起訴莊男時，建請院方審酌莊男是在道路上隨機選定下手對象，持質地堅硬斧頭朝用路人丟擲、揮砍，嚴重影響用路人行車安全並造成社會大眾恐慌，惡性重大，要求院方從重量刑。

法官審酌莊男在公共場所恣意攻擊不特定人，造成社會極度不安，且有多次違反毒品危害防制條例、違反家庭暴力防治法、傷害、毀損等犯罪前科紀錄，素行不良；莊男因長期使用甲基安非他命，停止使用後仍有被監視妄想等怪異思想，繼而影響情緒，且有睡眠障礙，若沒吃安眠藥物就無法入眠，最後依傷害與毀損罪判刑9月。

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