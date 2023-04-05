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    不滿強制加班！員工群組內嗆爆主管 刷出整排「+1 要走一起走」

    中國一名員工因超長加班，又被要求清明假期上班而暴怒，直接在群組怒嗆主管，不少同事紛紛力挺；示意圖。（法新社）

    中國一名員工因超長加班，又被要求清明假期上班而暴怒，直接在群組怒嗆主管，不少同事紛紛力挺；示意圖。（法新社）

    2023/04/05 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日在網上瘋傳一段職場群組對話截圖，當中一名員工因超長加班，又被要求清明假期上班而暴怒，直接在群組怒嗆主管，結果不少同事紛紛力挺回應「+1，要走一起走」。消息曝光後，在網路上引起熱議，也引起不少網友共鳴。

    綜合中媒報導，數張疑似為中國電子科技集團的工作群組對話在微博流出，從畫面中能發現，一開始主管點名要求部門同事在清明節加班，後來其中一位被點名的員工拒絕並開嗆「你想當哈巴狗去舔領導，拜託別帶上我們，就知道安排加班，你不知道讓他們升級設備，培訓人員？什麼問題都找我們，我們不需要休息？別XX扯有加班費，你清明節去上24個小時，我XX分你24個小時的加班時間。」

    該名員工更指出「同事們基本上加班都是一百多個小時，這個月天天早八幹到晚上十一點，加到凌晨一兩點都是常有的事。我就想問問我XX簽的是勞動合約還是賣身契？生產隊的驢也不敢這麼使吧？」

    幾番激動言論發出後，群組中還有不少同事紛紛力挺，刷出整排「+1，坐等人事，要走一起走」，表示要集體離職。在爭論越鬧越大之下，最後由公司高層出面，表示只要有加班到一定時數以上，就可以帶薪休假一天，並且會開放匿名系統讓員工們可以提出意見。

    對此，中國電子科技今（5）日下午對外發出聲明，表示「近日中國電科關注到多個網絡平台根據網傳『CETC成都事業部（413）』和『CETC-軟件開發課（27）』兩個微信群聊天記錄，發布和傳播有關中國電科的不實信息和言論。」

    中國電科指出，公司對此高度重視，認真排查，發現上述微信群聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬的成員和員工。對於傳播、擴散虛假不實信息的行為，集團公司將保留追究法律責任的權利。

    該名員工不滿超時加班，直接在工作群組回嗆主管。（翻攝自微博）

    該名員工不滿超時加班，直接在工作群組回嗆主管。（翻攝自微博）

    部門同事紛紛力挺嗆聲員工。（翻攝自微博）

    部門同事紛紛力挺嗆聲員工。（翻攝自微博）

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