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    印度人資寄警告信稱「上班戴耳機降低生產力」 反遭大批網友反擊

    近期印度孟買一間公司的人資，寄給所有員工一封警告信稱「上班戴耳機降低生產力」，該論點反遭不少網友回擊。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    近期印度孟買一間公司的人資，寄給所有員工一封警告信稱「上班戴耳機降低生產力」，該論點反遭不少網友回擊。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    2023/04/04 12:21

    〔即時新聞／綜合報導〕現今若是公司沒有事前明文規定，許多上班族會直接在辦公室裡，光明正大戴起耳機來邊聽音樂邊辦公。不過一名在印度某間公司上班的網友，近期PO文分享，表示公司內所有員工都收到人資的一封警告信，裡面聲稱「員工上班戴耳機會降低生產力」，結果在網上掀起熱議，甚至讓不少網友紛紛留言反擊警告信的論點。

    印度孟買一間公司的員工，在美國知名網路Reddit論壇的版上PO出一篇貼文，為他日前收到一封來自公司人資寄給所有員工的警告信，信中提到，「最近發現員工在上班時間時常戴著耳機，邊上班邊聽音樂，這就代表沒有全神貫在手頭工作上，而且也發現工作品質有所下降，加上有客戶反應未按時完成的問題」。

    最後該信結尾還提到，公司希望所有員工在工作時間不要使用耳機，並發揮自己最大的生產力，「期盼所有員工都能理解和配合」。不過包含原PO在內的公司員工，都表示自己看到這封信後感到非常生氣，因為公司並沒有任何一條規定說上班時不能戴耳機，且有一些人戴著耳機後反而能更加專心工作，而非信中聲稱的「降低生產力」。

    貼文一出，立即引起網友議論紛紛，更有不少網友留言反擊警告信裡的論點，「做事情BGM（背景音樂）是很重要的事！」、「真的是有夠愚蠢，一竿子打翻一船人」、「這說法有什麼科學佐證嗎？哪篇論文有說？」、「那就要確保沒有任何聲音進到員工耳朵裡，因為這也會降低生產力」、「用耳機才能專心工作，因此沒注意到同事開玩笑或時間的人，真的會哭出來」。

    另有網友指出，對於不擅長社交或易被別人發出的噪音而分心的人，戴耳機反而才能真正讓他們在工作時保持專注力，「大多數人戴耳機都是想和外界隔絕，而不是因此替自己曾加干擾」、「聽音樂對生產力的影響我是不知道，我只知道，老闆跟同事閉嘴，我的生產力會大幅提升」、「我戴耳機是開降噪，不然在處理工作旁邊聊天才真的煩」。

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