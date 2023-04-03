幸好已擊落！美官員：中國間諜氣球能偵蒐敏感情資並即時回傳

3位現、前任美國高階官員指出，今年2月初飛越美國的中國高空間諜氣球有能力偵蒐到美國幾個軍事基地敏感情資，並把訊號即時傳回北京，幸好拜登政府極力阻擋並擊落，避免更多軍事敏感情資外洩。（美聯社、路透；本報合成）

2023/04/03 23:36

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）新聞網3日引述三位現、前任美國高階官員的話指出，今年1月底至2月初飛越美國的中國高空間諜氣球有能力偵蒐到美國幾個軍事基地敏感情資，並把訊號即時傳回北京；幸好拜登政府致力阻擋，否則更多美國軍事基地敏感情資恐外洩。

報導引述兩位現任美國高階官員和一位前任高階官員的話表示，北京控制的高空偵察氣球有辦法多次飛越一些美國特定軍事基地，有時採阿拉伯數字「8」字形飛行穿過，並把收集到的情報資訊即時傳回北京，「中國收集到情資多為電子訊號、而非影像，可從武器系統或含基地人員在內的通訊採得」。

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這三位官員表示，如果拜登政府沒有致力將潛在目標移動至他處，並遮蔽阻礙中國氣球將採集到電子訊號播送和發送回去的能力，中方可能就已蒐集到遠遠更多美國軍事基地敏感情資。

針對報導，美國國防部指向五角大廈高階官員在2月時回應，即依照評估該氣球對中國政府情蒐的「附加價值有限」，不比中國低軌衛星可蒐集到的情資。

中國屢稱該氣球是民用無人飛船、意外偏離軌道，還控美國擊落該氣球是「反應過度」。但針對NBC多次詢問置評，中國官員無法提出該氣球究竟隸屬於哪家公司、部門、或組織。

在中國間諜氣球2月初遭美國軍機擊落之後，拜登政府官員表示，該氣球有能力蒐集訊號情資、本身配備自我毀滅裝置，可由中國遠端遙控啟動；但該自我毀滅裝置並未啟用，究竟是因為發生故障、或中方決定不啟用？現仍不明朗。

根據拜登政府指出，美軍從該氣球還在中國海南島解放軍基地時就掌握動向，一路追蹤它1月28日首次進入美國阿拉斯加領空，接下來4天飛越蒙大拿州馬姆斯卓（Malmstrom）空軍基地，該基地為美國3個核彈發射井場地之一，存有美國核武資產。

華府官員表示，中國間諜氣球事件遭媒體揭露和華府證實後，中國軍方加快氣球速度，企圖盡可能地快速駛離美國領空。華府表示，遭擊落的該氣球有接近3輛校車那麼大，在2月4日遭美軍擊落掉入海後，造成一大片殘骸掉落區，美方迄今仍在分析部分打撈上岸的殘骸。

3位現、前任美國高階官員指出，今年2月初飛越美國的中國高空間諜氣球有能力偵蒐到美國幾個軍事基地敏感情資，並把訊號即時傳回北京，幸好拜登政府極力阻擋並擊落，避免更多軍事敏感情資外洩。（美聯社）

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