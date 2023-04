西半球第一高樓遭雷劈 驚心影片曝光

2023/04/02 22:42

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國近來各地遭逢極端氣候肆虐,包括龍捲風和暴雨等,本月1日在紐約更因為大氣不穩定而出現雷暴的景象,其中有多道閃電直接劈中西半球第一高樓─紐約世貿中心一號大樓(One World Trade Center),驚人的畫面全被捕捉下來。

世貿中心一號大樓連同塔尖的總高度為541公尺,是世界上第7高的摩天大樓,也是西半球最高的建築。據美國《福斯新聞網》(Fox News)報導,該大樓被閃電擊中時,有民眾表示在那一瞬間,整個紐約都被照亮如白晝。

雷電探測設備在 45 分鐘內檢測到建築物周圍 5 英里內的 15 次雲對地雷擊,其中至少有 8 次雷擊似乎襲擊了世貿中心一號大樓。由於世貿中心有雷擊保護系统,屋頂上也安裝有避雷針等設施,因此即使被閃電劈中也是安全無虞的,它甚至能夠保護周邊的建築物免受電擊。

這不是該大樓首次被閃電擊中,根據美國氣象媒體公司AccuWeather數據顯示,在2015至2020年間閃電共擊中世貿中心一號大樓約190次,是全美雷擊次數第二多的大廈,第一名則是芝加哥的威利斯大廈(Willis Tower),紀錄是250次。

Lightning Strike on One World Trade during NY Storm. #oneworldtrade #WTC #NewYorkCity #NewYork #storms #Lightningstrikes Looking to Licence.. @storyful @StoryfulViral pic.twitter.com/tPWUz7IpJU