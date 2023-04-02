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    西半球第一高樓遭雷劈 驚心影片曝光

    紐約世貿中心一號大樓遭閃電擊中。（圖翻攝自推特）

    紐約世貿中心一號大樓遭閃電擊中。（圖翻攝自推特）

    2023/04/02 22:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國近來各地遭逢極端氣候肆虐，包括龍捲風和暴雨等，本月1日在紐約更因為大氣不穩定而出現雷暴的景象，其中有多道閃電直接劈中西半球第一高樓─紐約世貿中心一號大樓（One World Trade Center），驚人的畫面全被捕捉下來。

    世貿中心一號大樓連同塔尖的總高度為541公尺，是世界上第7高的摩天大樓，也是西半球最高的建築。據美國《福斯新聞網》（Fox News）報導，該大樓被閃電擊中時，有民眾表示在那一瞬間，整個紐約都被照亮如白晝。

    雷電探測設備在 45 分鐘內檢測到建築物周圍 5 英里內的 15 次雲對地雷擊，其中至少有 8 次雷擊似乎襲擊了世貿中心一號大樓。由於世貿中心有雷擊保護系统，屋頂上也安裝有避雷針等設施，因此即使被閃電劈中也是安全無虞的，它甚至能夠保護周邊的建築物免受電擊。

    這不是該大樓首次被閃電擊中，根據美國氣象媒體公司AccuWeather數據顯示，在2015至2020年間閃電共擊中世貿中心一號大樓約190次，是全美雷擊次數第二多的大廈，第一名則是芝加哥的威利斯大廈（Willis Tower），紀錄是250次。

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