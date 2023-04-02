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    俄軍官自拍與2裸女床戰 稱「做愛太累」跟長官請假下場慘了！

    一名俄軍軍官近日被爆出自拍與裸女床戰，向其直屬長官稱「做愛太累」想請假，引發外界熱議。（圖翻攝自推特）

    一名俄軍軍官近日被爆出自拍與裸女床戰，向其直屬長官稱「做愛太累」想請假，引發外界熱議。（圖翻攝自推特）

    2023/04/02 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾1年，近日傳出一名俄軍軍官不僅沒在前線效力，還自拍與裸女床戰的影片，向其直屬長官表示因為「做愛太累」，想要隔天晚點報到。這段誇張畫面近日被曝光後引發外界熱烈討論。

    根據英國《鏡報》本月1日報導，俄國陸軍一名副排長在其祖國發動侵烏戰爭期間，找來2名金髮裸女開房間大玩3P，「完事」後還大膽拍攝影片，曝光畫面可見這名副排長一絲不掛地對著鏡子自拍，前方椅子正好遮住其重要部位；身後床上則躺著2名裸身美女，其中一女還疑似在副排長錄影片時，對著鏡頭揮手打招呼。

    更扯的是，這名副排長錄影片是為了告訴其直屬長官，自己因為「做愛太累」需要休息，希望隔天能晚點到軍中報到，「請允許我明天午餐時間遲到，這樣我就可以多睡一會兒了......兄弟，我知道你會給我放假的」，從話中可見該副排長與其直屬長官的私交甚篤。

    這段影片的拍攝時間與地點雖未公開，但《鏡報》指稱，「該影片發布之際，有數萬名普廷的軍人在侵烏戰爭中喪生，其他人則都還在戰壕中冒著生命危險。」而該影片近日外流到與俄國特勤局與軍方有密切關係的媒體《Baza》手上並公開，在俄軍中與社會引發輿論譁然。

    《鏡報》引述《Baza》消息稱，這名副排長正因其誇張行為接受軍方紀律委員會調查，預料將面臨進一步調查。有知情人士透露，軍方高層震怒稱要將這名副排長送到傷亡率最高的前線。

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