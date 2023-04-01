為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疫情期間美國「槍傷人數」竟激增 研究曝原因

    美國槍枝氾濫，疫情期間槍擊受傷人數比過去激增40％。（路透社）

    美國槍枝氾濫，疫情期間槍擊受傷人數比過去激增40％。（路透社）

    2023/04/01 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕據美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，每有一個美國人死於槍擊，就會有兩人或更多人從槍擊事件中倖存，但通常傷勢嚴重。美國公共衛生專家指出，這一事實凸顯了瞭解槍枝對美國社會的全面影響至關重要。

    根據《美聯社》報導，美國政府一項新研究顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，槍擊受傷人數竟激增，凸顯美國社會在過去一段時間直到最近仍充斥大量暴力，當時民眾互相開槍或自傷導致死亡，人數也有所增加。

    美國疾病管制暨預防中心在週四（3月30日）發表的研究指出，與2019年相比，2020年和2021年因槍擊受傷的人數增加了近40％。而到2022年，槍擊受傷案例逐漸減少，但仍比疫情前高出20％。

    這項研究的作者之一的湯瑪士西蒙（Thomas Simon）說，CDC的研究樣本來台2200多家美國醫院急診科，佔了全美大部分急診室，但超過4分之1的美國醫院急診科未參與研究，因此，實際人數可能更高。

    專家認為，多種因素導致槍枝暴力在疫情期間激增，包括槍枝購買量增加、待在有放置槍枝的家中時間增加以及社交孤立和經濟困難造成的心理健康問題。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悚！美教會學校槍擊案6死 槍手攜3槍闖入畫面曝光
    2023/03/28 21:59

    悚！美教會學校槍擊案6死 槍手攜3槍闖入畫面曝光
    行李中有槍！ 美機場安檢站去年截獲6542支槍創新高
    2023/02/20 13:50

    行李中有槍！ 美機場安檢站去年截獲6542支槍創新高

    陽光女神Janet！親臨父母家鄉代言「世紀莊園」
    美國維吉尼亞州又傳6歲童帶槍到學校 揚言要打死同學
    2023/02/18 21:36

    美國維吉尼亞州又傳6歲童帶槍到學校 揚言要打死同學
    誇張！美11歲、14歲男孩 從槍械店偷走20把槍逃逸
    2022/06/13 10:06

    誇張！美11歲、14歲男孩 從槍械店偷走20把槍逃逸

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    影片曝光！捲入街頭槍擊 10歲姊一動作保護5歲弟感動網友
    2021/06/23 00:21

    影片曝光！捲入街頭槍擊 10歲姊一動作保護5歲弟感動網友
    美參議員候選人超狂政見 讓遊民配備散彈槍
    2018/03/17 13:52

    美參議員候選人超狂政見 讓遊民配備散彈槍
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播