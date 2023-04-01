疫情期間美國「槍傷人數」竟激增 研究曝原因

美國槍枝氾濫，疫情期間槍擊受傷人數比過去激增40％。（路透社）

2023/04/01 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕據美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，每有一個美國人死於槍擊，就會有兩人或更多人從槍擊事件中倖存，但通常傷勢嚴重。美國公共衛生專家指出，這一事實凸顯了瞭解槍枝對美國社會的全面影響至關重要。

根據《美聯社》報導，美國政府一項新研究顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，槍擊受傷人數竟激增，凸顯美國社會在過去一段時間直到最近仍充斥大量暴力，當時民眾互相開槍或自傷導致死亡，人數也有所增加。

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美國疾病管制暨預防中心在週四（3月30日）發表的研究指出，與2019年相比，2020年和2021年因槍擊受傷的人數增加了近40％。而到2022年，槍擊受傷案例逐漸減少，但仍比疫情前高出20％。

這項研究的作者之一的湯瑪士西蒙（Thomas Simon）說，CDC的研究樣本來台2200多家美國醫院急診科，佔了全美大部分急診室，但超過4分之1的美國醫院急診科未參與研究，因此，實際人數可能更高。

專家認為，多種因素導致槍枝暴力在疫情期間激增，包括槍枝購買量增加、待在有放置槍枝的家中時間增加以及社交孤立和經濟困難造成的心理健康問題。

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